"Hoa hậu boxing" nói câu giã từ, trận chiến của những đường cong bị dừng lại

Avril Mathie: “Hoa hậu boxing” và hành trình khép lại

Mathie, nữ võ sĩ người Úc từng đăng quang Hoa hậu Bikini Thế giới, gần đây khiến cộng đồng boxing tiếc nuối khi chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 37. Thông báo được cô đăng tải trên Instagram dưới dạng “bức thư tình” đầy cảm xúc gửi tới boxing, môn thể thao đã gắn bó với Mathie suốt 13 năm.

Avril Mathie nuối tiếc chia tay sự nghiệp boxing

Mathie từng là tâm điểm chú ý của làng quyền Anh nữ nhờ nhan sắc nóng bỏng và phong cách thi đấu máu lửa, tự tin. Cô cùng Ebanie Bridges, một “người đẹp boxing” khác của Australia từng được kỳ vọng tạo nên trận “Battle of the Boobs” (Trận chiến của những đường cong) được ví như “cuộc so găng nóng bỏng nhất mọi thời đại”.

Tuy nhiên, trận đấu trong mơ này đã không thể diễn ra khi Mathie dính chấn thương vào cuối năm 2023, khiến mọi kế hoạch phải dừng lại.

Lời chia tay boxing: Đậm chất nữ tính, đầy tiếc nuối

Trong bức thư gửi boxing, Mathie viết: “Sau 13 năm, trái tim tôi tan vỡ khi phải nói lời tạm biệt. Tôi vẫn còn rất yêu, đến mức có thể gọi là nghiện. Chúng ta đã cùng nhau đi khắp thế giới, đạt được những điều mà nhiều người chỉ dám mơ. Nhưng một năm rưỡi trước, bạn làm tôi đau đớn đến mức phải rời xa. Dù rất nhớ, nhưng quãng thời gian đó cũng là thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời tôi, mở ra cho tôi nhiều điều mới mẻ ngoài boxing”.

Mathie thừa nhận đã nhiều lần cố gắng trở lại sàn đấu, nhưng những chấn thương liên tiếp khiến cô không thể tiếp tục. “Tôi đã từng tin chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ, nhưng giờ tôi chỉ còn lại mệt mỏi và khao khát được sống đúng với bản thân mình”, cô trải lòng.

Nữ võ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến boxing, khẳng định sẽ luôn trân trọng những ký ức và thành tựu đã có, đồng thời úp mở về những dự định mới ngoài sàn đấu.

Bridges cảm thấy hụt hẫng khi đối thủ giải nghệ

“Trận chiến nóng bỏng” mãi dang dở, Ebanie Bridges tiếc nuối

Việc Mathie giải nghệ cũng đồng nghĩa với việc trận đấu được mong chờ giữa cô và Ebanie Bridges sẽ mãi chỉ là giấc mơ dang dở. Bridges, hiện 38 tuổi, từng hài hước đặt tên cho trận đấu là “Battle of the Boobs” và không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối khi đối thủ một thời rời xa boxing: “Bạn sẽ mãi là người tôi không bao giờ có được, Avril".

Cộng đồng boxing và người hâm mộ đã dành nhiều lời động viên, trân trọng cho Mathie. Ngoài tài năng, người đẹp Úc còn được biết tới bởi sự mạnh mẽ, quyến rũ, là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ theo đuổi đam mê thể thao.

Hành trình mới chờ đón “người đẹp boxing”

Dù giấc mơ thượng đài bikini chưa trọn vẹn, Avril Mathie đã để lại dấu ấn sâu đậm trong làng quyền Anh nữ thế giới. Sự nghiệp của cô là minh chứng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, vừa sống hết mình với đam mê. Khép lại một chương cũ, “người đẹp boxing” Mathie mở ra hành trình mới, nơi cô tiếp tục với đam mê thời trang và dành thời gian cho cuộc sống gia đình.