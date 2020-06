Tennis trở lại ngày 14/8: Djokovic nói không, Serena sẽ dự US Open

(Tin thể thao, tin tennis) Quần vợt thế giới trở lại sôi động từ ngày 14/8, ATP 500 tại Mỹ sẽ là giải "lĩnh ấn tiên phong" tổ chức sau khi đại dịch Covid-19 có phần lắng xuống.

Sau 5 tháng nghỉ tránh dịch Covid-19, các giải tennis trên toàn thế giới sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 14/8. Washington Open, thuộc hệ thống ATP 500 sẽ là nơi đầu tiên nhận nhiệm vụ tổ chức giải đấu. Ngoài các giải thuộc Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp (ATP), các sự kiện WTA, ITF, USTA và FFT cũng sẽ khai màn trở lại.

Djokovic (trái) không mặn mà với US Open 2020, còn Serena (phải) thì ngược lại

Sau ATP 500 tại Washington (Mỹ), Cincinnati Masters, giải ATP 1.000 trên sân cứng sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 22/8, đáng chú ý giải đấu này tổ chức tại Flushing Meadows, New York, thay vì Ohio như thường lệ.

Giải ATP 1.000 sẽ là bước "cử giật" cuối cùng để sự kiện US Open, Grand Slam tại Mỹ diễn ra ở Flushing Meadows, dự kiến diễn ra vào ngày 31/8.

Các giải đấu lớn trên mặt sân đất nện bắt đầu khởi động từ tháng 9, Đến tháng 9, ATP 250 ở Áo ngày 7/9 là nơi đầu tiên tổ chức giải đất nện năm 2020. Tiếp theo, hai giải Masters ở Madrid và Italy lần lượt diễn ra, Roland Garros, Grand Slam cuối cùng năm nay sẽ diễn ra 28/9 tại Paris (Pháp).

Bước sang tháng 10, Masters Thượng Hải ở Trung Quốc diễn ra vào ngày 10/10, sự kiện Masters cuối cùng trong năm tại Paris tổ chức vào 2/11 và ATP Finals khép lại mùa giải tại London (Anh) vào 15/11.

"Mục tiêu của chúng tôi là xếp lịch đấu bù cho nhiều giải nhất có thể. Tùy vào dịch bệnh, chúng tôi có thể tổ chức thêm một số giải khác. ATP cố gắng tổ chức nhiều giải nhưng chúng tôi vẫn đặt sự an toàn lên trên hết", chủ tịch ATP, ông Andrea Gaudenzi chia sẻ với Atptour.com.

Trước đó Wimbledon, giải Grand Slam diễn ra tại Anh đã phải hủy, lúc này người hâm mộ đang chờ đợi US Open diễn ra, do ban tổ chức đặt ra rất nhiều hạn chế nên nhiều tay vợt vẫn lưỡng lự có thi đấu hay không.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) không ủng hộ giải đấu này, do những hạn chế liên quan tới thành phần ban huấn luyện nên "The Djoker" ngỏ ý có vẻ không muốn tham dự. Khác với Djokovic, Serena Williams, tay vợt chủ nhà tuyên bố dự US Open 2020 vô điều kiện.

"Tôi thực sự không thể chờ đợi được trở lại New York và chơi US Open 2020. Tôi cảm thấy USTA sẽ làm những điều tốt nhất để giải đấu được an toàn. Nó sẽ rất thú vị.

Đã hơn sáu tháng kể từ ngày các tay vợt như chúng tôi phải dừng chơi chuyên nghiệp. Tôi chắc chắn sẽ nhớ người hâm mộ nhưng đừng hiểu sai ý tôi, các bạn không thể vào sân nhưng chúng tôi vẫn vui khi các bạn cổ vũ cho chúng tôi ở bên ngoài", Espn dẫn lời Serena.

Lịch thi đấu dự kiến tennis nam (ATP) 2020

Cấp độ ATP Thời gian Giải đấu Nhà vô địch 2019 Tháng 8 ATP 500 14/08 Citi Open Washington, Mỹ Nick Kyrgios ATP 1.000 22/ 08 Western & Southern Open New York, Mỹ Daniil Medvedev Grand Slam 31/08 US Open New York, Mỹ Rafael Nadal Tháng 9 Generali Open Kitzbuhel, Mỹ Dominic Thiem Mutua Madrid Open Madrid, Tây Ban Nha Novak Djokovic Internazionali BNL dItalia Rome, Italy Rafael Nadal Moselle Open Metz, Pháp Jo-Wilfried Tsonga St Petersburg Open St Petersburg, Nga Daniil Medvedev Chưa xác định Chưa xác định, Trung Quốc . Roland Garros Paris, Pháp Rafael Nadal Chengdu Open Chengdu, Trung Quốc Pablo Carreno Busta Huajian Securities Zhuhai Championships Zhuhai, Trung Quốc Alex De Minaur Sofia Open Sofia, Bulgaria Daniil Medvedev Tháng 10 Rakuten Japan Open Tennis Championships Tokyo, Nhật Bản Novak Djokovic Rolex Shanghai Masters Shanghai, Trung Quốc Daniil Medvedev China Open Beijing, Trung Quốc Dominic Thiem Stockholm Open Stockholm, Thụy Điển Denis Shapovalov European Open Antwerp, Bỉ Andy Murray Swiss Indoors Basel Basel, Thụy Sỹ Roger Federer Erste Bank Open Vienna, Áo Dominic Thiem Tháng 11 VTB Kremlin Cup Moscow, Nga Andrey Rublev Rolex Paris Masters Paris, Pháp Novak Djokovic Nitto ATP Finals London, Anh Stefanos Tsitsipas

Lịch thi đấu dự kiện tennis nữ (WTA) 2020

Thời gian Giải đấu Nhà vô địch 2019 Tháng 8 Palermo Ladies Open Palermo, Italy Jil Teichmann Mubadala Silicon Valley Classic San Jose, Mỹ Saisai Zheng Citi Open Washington, Mỹ Jessica Pegula Western & Southern Open New York, Mỹ Madison Keys Albany Open Albany, Mỹ - US Open (Grand Slam) New York, Mỹ Bianca Andreescu Tháng 9 Mutua Madrid Open Madrid, Tây Ban Nha Kiki Bertens Hana-cupid Japan Womens Open Hiroshima, Nhật Bản Nao Hibino Internazionali BNL dItalia Rome, Italy Karolina Pliskova Internationaux de Strasbourg Strasbourg, Pháp Dayana Yastremska Roland Garros (Grand Slam) Paris, Pháp Ashleigh Barty Tháng 10 Korea Open Seoul, Hàn Quốc Karolina Muchova China Open Beijing, Trung Quốc Naomi Osaka Prudential Hong Kong Tennis Open 2020 Hong Kong, Trung Quốc - Tianjin Open Tianjin, Trung Quốc Rebecca Peterson Upper Austria Ladies Linz Linz, Austria Cori Gauff Jiangxi Open Nanchang, Trung Quốc Rebecca Peterson Wuhan Open Wuhan, Trung Quốc Aryna Sabalenka TBD TBD, Luxembourg - BGL BNP Paribas Luxembourg Open Luxembourg, Luxembourg Jelena Ostapenko Zhengzhou Open Zhengzhou, Trung Quốc Karolina Pliskova Tháng 11 Toray Pan Pacific Open Tokyo, Nhật Bản Naomi Osaka VTB Kremlin Cup Moscow, Nga Belinda Bencic Shiseido WTA Finals Shenzhen, Trung Quốc Ashleigh Barty WTA Elite Trophy TBD Aryna Sabalenka Guangzhou Open Guangzhou, Trung Quốc Sofia Kenin

