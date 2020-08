Tay vợt Thái Sơn được dự vòng 1 US Open 2020 bỗng nhiên có 1,4 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 10:47 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Tay vợt gốc Việt - Thái Sơn lần thứ 2 được tham dự vòng 1 US Open, Grand Slam tại Mỹ.

Dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và ở Mỹ, điều này khiến nhiều tay vợt hạt giống chọn cách không tham dự US Open 2020, giải Grand Slam diễn ra ở New York từ 31/8 tới 13/9. Khi có quá nhiều tay vợt bỏ cuộc đã tạo điều kiện cho những tay vợt thứ hạng thấp có cơ hội tham dự giải.

Tay vợt Thái Sơn được ban tổ chức US Open trao suất đặc cách tham dự vòng 1 giải đấu

Ở Cincinnati Masters ban tổ chức vẫn thi đấu vòng loại để tìm ra các tay vợt giành vé tham dự vòng đấu chính thức, song US Open không có vòng đấu loại. Sau khi chọn các hạt giống, suất bảo vệ vị trí vẫn không đủ 128 tay vợt tham dự đơn nam, nữ, ban tổ chức dùng suất đặc cách để mời các tay vợt có thứ hạng thấp hơn tham dự.

Thái Sơn Kwiatkowski, một tay vợt có tên người Việt Nam là một trong những người được nhận suất đặc cách. Nhờ thành tích vô địch tại Newport Beach, giải Challenger kết thúc vào đầu tháng 2 tại Mỹ nên Thái Sơn đã được ban tổ chức lựa chọn.

Tay vợt 25 tuổi này đang đứng hạng 183 thế giới, anh từng được tham dự vòng loại Australian Open 2020, trước đó vào năm 2017 đã nhận vé đặc cách dự US Open. Lần thứ 2 tham dự Grand Slam tại Mỹ, tay vợt 25 tuổi đối đầu với tay vợt Hàn Quốc - Kwon Soon Woo (hạng 70 thế giới). Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng hy vọng Thái Sơn sẽ tạo ra bất ngờ.

Nhiều người thắc mắc Thái Sơn Kwiatkowski có phải tay vợt Việt Nam hay không? Trên thực tế tay vợt này có quốc tịch Mỹ và có bố là người Ba Lan, mẹ người Việt Nam. Thái Sơn đang đầu quân cho một CLB quần vợt tại Việt Nam, anh từng có ý định khoác áo đội tuyển quần vợt Việt Nam thi đấu tại SEA Games, giống như trường hợp của Daniel Nguyễn.

Do kinh tế khó khăn vì dịch bệnh, US Open năm nay có tổng giải thưởng 53,4 triệu USD, giảm so với 57 triệu USD của năm 2019. Nhà vô địch nhận 3 triệu USD và á quân nhận 1,5 triệu USD. Chỉ cần tham dự vòng 1, các tay vợt sẽ có 61.000 USD, tương đương với 1,4 tỷ đồng. Như vậy tay vợt người Mỹ gốc Việt Nam - Thái Sơn chắc chắn "đút túi" 1,4 tỷ đồng, dù thắng hay bại ở vòng 1 US Open 2020.

