Sững sờ thể thao Commonwealth Games, cô gái bị "lộ hàng" giữa đám đông

Commonwealth Games, sự kiện Thế vận hội Khối thịnh vượng chung 2022 đã chính thức khai mạc tại nước Anh, bắt đầu từ ngày 28/7 và bế mạc vào 8/8. Chứng kiến buổi lễ chào mừng sự kiện hoành tráng tại Anh, người ta lại nhớ về sự cố "dở khóc dở cười" vào năm 2018.

Georgia Lear gặp sự cố vào năm 2018

Vũ công người Úc Georgia Lear, vinh dự được biểu diễn trong lễ khai mạc Commonwealth Games 2018 tại sân vận động Carrara ở Gold Coast (Australia) nhưng cô sau đó trở thành chủ đề bàn tán cho khán giả. Cô gái 19 tuổi khi đó đã lộ toàn bộ phần dưới cơ thể trước 1,5 tỷ người vì trang phục cô mặc bỗng dưng gặp sự cố.

Không may cho Lear, đúng thời điểm gặp điều không may với bộ quần áo biểu diễn cô lại rơi vào ống kính máy quay, càng tệ hơn khi máy quay đã phóng to vị trí cô gái này đang biểu diễn.

Lear sau đó giải thích: "Đêm qua tôi cảm thấy thực sự BẤT NGỜ ... Tôi cảm thấy mình trở nên quá béo! Tôi hy vọng tất cả các bạn đã có một thời gian vui vẻ khi xem buổi lễ. Đừng quên máy ảnh làm tôi tăng thêm 5 kg ..., vâng, đó là tôi !!!! "

Sau đó, Lear thừa nhận rằng mình có biết là gặp sự cố "hơi lố" trong buổi biểu diễn nhưng cô không hề hay biết rằng mình đã lọt vào ống kính máy quay và cả thế giới đều xem được.

Lear (bên phải) cho biết máy quay đã làm cô trở thành một người quá mập mạp

Nói với trang News.com, cô thừa nhận: "Tôi chỉ biết cười. Lúc đầu, điều đó khá bẽ mặt nhưng nó có thể xảy ra với bất kỳ ai khác. Bạn phải quên hình ảnh này đi".

Bất chấp phản ứng trên mạng xã hội, Lear vẫn giữ tinh thần tốt và nói thêm: "Cha mẹ tôi luôn dạy tôi rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do nên đừng nghĩ quá nhiều, mọi người đã thấy rồi nên không có gì phải giấu diếm và phải khóc".

Commonwealth Games 2022 hiện đã kết thúc ngày thi đấu thứ hai. Đoàn Úc hiện đang dẫn đầu với 8 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ, New Zealand đứng nhì với 3 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ, Anh đứng thứ ba với 2 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ.

