Số 1 cầu lông thế giới Shi Yuqi vào "bảng tử thần", đua giải lớn nhất trong năm

Cuộc chiến gay cấn ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ Nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ cũng hấp dẫn không kém. Trong đó, cuộc chia tay của cặp huyền thoại Lee Yang/Wang Chi-Lin (Đài Loan (TQ)) và Zheng Siwei/Huang Yaqiong (Trung Quốc) khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Các cặp đôi hàng đầu như He Jiting/Ren Xiangyu (Trung Quốc) và Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Đan Mạch) sẽ là ứng viên vô địch ở đôi nam. Ở nội dung đôi nữ, Liu Shengshu/Tan Ning (Trung Quốc) và Baek Ha Na/Lee So Hee (Hàn Quốc) là hai cái tên sáng giá nhất. Nội dung đôi nam nữ sẽ là cuộc chiến của các cặp đôi Trung Quốc, Malaysia và Indonesia, trong đó cặp Jiang Zhenbang/Wei Yaxin (Trung Quốc) và Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia) là hai ứng viên nặng ký.