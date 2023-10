Sharapova buồn vì chuyện tiền thưởng tennis nữ, fan thờ ơ

Maria Sharapova là một trong những tay vợt nữ có tầm ảnh hưởng nhất lịch sử tennis nhờ thành công về chuyên môn lẫn sức hút về thương mại. Tuy nhiên không phải tay vợt nữ nào cũng trải qua sự nghiệp trọn vẹn như "Búp bê Nga".

Tham dự sự kiện Bloomberg Live cách đây chưa lâu, Sharapova thẳng thừng chỉ ra tình trạng bất bình đẳng nam nữ trong tennis. Theo "Búp bê Nga", người hâm mộ tennis không mấy khi quan tâm tới các tay vợt nữ, ngoại trừ ở một số giải đấu lớn như Grand Slam.

Sharapova bức xúc vì sự bất bình đẳng nam nữ trong tennis

Thậm chí, cô lấy ví dụ trường hợp đáng buồn của nhà vô địch đơn nữ US Open 2023, Coco Gauff: “Bạn đã chứng kiến ​​Coco Gauff giành danh hiệu lớn đầu tiên tại US Open, nhưng 3 tuần sau có mấy ai biết cô ấy đang tranh tài tại một giải đấu ở Bắc Kinh? Cô ấy dừng bước tại bán kết, nhưng tôi chắc chắn 99% người hâm mộ từng theo dõi US Open không biết cô ấy sẽ tham dự giải nào tiếp theo".

Sharapova cũng đề cập đến sự chênh lệch về tiền thưởng giữa nam và nữ, đồng thời dự đoán tình trạng này chưa thể được giải quyết triệt để: “Trong tuần qua, có một giải đấu dành cho nam diễn ra ở Thượng Hải với giải thưởng dành cho người chiến thắng là 1,2 triệu USD. Cùng lúc đó, một giải đấu dành cho nữ ở Trung Quốc với người chiến thắng nhận 120.000 USD tiền thưởng.

Tại Grand Slam, chúng ta có thể ăn mừng khi tiền thưởng cho nam và nữ ngang nhau, tuy nhiên đó là những sự kiện lớn. Phần còn lại của mùa giải, tức 8 hoặc 9 tháng khác, sự chênh lệch rất đáng kể".

Bên cạnh đó, Sharapova bác bỏ khả năng những tổ chức lớn như ATP (Hiệp hội tennis Nhà nghề), WTA (Hiệp hội tennis nữ), ITF (Liên đoàn tennis Quốc tế) được sáp nhập trong tương lai gần. Theo cựu tay vợt 36 tuổi, vấn đề lớn nhất khiến ý tưởng này khó thành hiện thực nằm ở việc sắp xếp lịch thi đấu:

"Có rất nhiều tổ chức như ATP, WTA, ITF với quyền sở hữu các giải đấu khác nhau. Làm thế nào để sắp xếp lịch khi có quá nhiều sự kiện trong năm? Làm thế nào để khiến các giải đấu dễ tiếp cận, thú vị và hấp dẫn? Quá trình này sẽ tốn thời gian và không xảy ra vào nay mai nhưng tôi hy vọng sẽ xảy ra!".

