SEA Games 33 tại Thái Lan sẽ có môn... kéo co?

Vào cuối tháng này, Giải vô địch kéo co toàn quốc sẽ được Liên đoàn Kéo co Campuchia tổ chức tại Chroy Changvar, địa điểm tổ chức các môn võ của SEA Games 32. Mục tiêu của cuộc thi cấp quốc gia này là tuyển chọn các vận động viên cho các sự kiện quốc tế như giải kéo co mở rộng tại Angkor Wat vào cuối năm nay và hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan. Nội dung tranh tài cũng khá phong phú, với kéo co tập thể và cá nhân, nam và nữ, đồng thời chia thành nhiều hạng cân khác nhau.

Tờ Thmeythmey cho hay, một quan chức giấu tên thuộc Liên đoàn kéo co Campuchia đã nói với hãng tin AP qua điện thoại, rằng Thái Lan dự kiến đưa môn kéo co vào nội dung thi đấu SEA Games 33, kỳ đại hội tổ chức năm 2025 tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Lý do là môn thể thao rất có tiềm năng, lại phổ biến ở khu vực Đông Nam Á.

Còn nhớ năm 2012, ý tưởng đưa kéo co vào chương trình thi đấu SEA Games 27 đã được đề xuất bởi Liên đoàn kéo co Singapore. Nhưng cuối cùng không đạt được sự đồng thuận và kỳ đại hội ở Myanmar chỉ có thêm Chinlone và Shorinji Kempo.

Tại Việt Nam, kéo co chẳng xa lạ gì bởi từ trẻ em tiểu học đến người lớn đều chơi. Năm ngoái ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022, kéo co là một trong các nội dung thi đấu bên cạnh lân sư rồng, đá cầu, võ cổ truyền và đẩy gậy.

