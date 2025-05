Rune bị đối thủ "vắt kiệt sức": Lại nhớ trận chiến thể lực Nadal - Federer ở Rome Open

Trận chiến marathon kéo dài gần 4 giờ

Tại vòng 3 Rome Open 2025, tay vợt top 10 thế giới Holger Rune đã trải qua cuộc chiến thể lực và tinh thần khắc nghiệt bậc nhất trong sự nghiệp khi bị Corentin Moutet, hạng 83 ATP, đánh bại sau 3 giờ 45 phút với tỷ số 7-5, 5-7, 7-6(4).

Moutet, tay vợt hạng 83 thế giới có chiến thắng lịch sử trước Rune

Trận đấu này là cú sốc khi Moutet lần đầu tiên thắng một tay vợt top 10 và trở thành trận đấu ba set dài thứ hai trong lịch sử Rome Open, chỉ sau trận Carballes Baena gặp Evans kéo dài 3 giờ 46 phút năm 2023.

Moutet, tay vợt người Pháp, đã khiến khán giả trên sân Pietrangeli phải thán phục với lối chơi đa dạng, những cú đánh biến hóa và sự kiên trì phi thường. Dù để mất ba điểm kết thúc trận đấu khi đang cầm giao bóng ở tỷ số 5-4 set ba, Moutet vẫn giữ được sự bình tĩnh, vượt qua loạt tie-break nghẹt thở để giành chiến thắng.

Anh chia sẻ: “Trận đấu này thật khó khăn. Rune là tay vợt tuyệt vời, anh ấy chiến đấu đến tận cùng. Tôi đã phải thi đấu với chính mình, rất hạnh phúc với thành tựu này”.

Gợi nhớ những trận đấu kinh điển của Nadal – Federer

Thời lượng gần 4 tiếng của trận đấu gợi nhớ về những cuộc so tài huyền thoại giữa Nadal - Coria (2005) và Nadal - Federer tại Rome Open 2006. Ở màn so tài giữa Nadal - Coria tại Rome 2005, trận đấu này kéo dài 5 giờ 14 phút. 2006, Nadal và Federer so vợt ở trận đấu kéo dài 5 giờ 5 phút, tuy nhiên cả hai trận đấu này diễn ra theo thể thức 5 set.

Dù chỉ là trận đấu ba set, sự bền bỉ và quyết tâm của Moutet và Rune đã tạo ra một màn trình diễn đỉnh cao, khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Rune, dù vừa mới đăng quang tại Barcelona tháng trước và đang giữ vị trí thứ 10 thế giới, đã không thể duy trì phong độ ổn định. Trận thua này khiến anh phải dừng bước sớm tại Rome, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về thể lực và sự chuẩn bị của tay vợt Đan Mạch trước thềm Roland Garros.

Rune chia tay Rome Open từ vòng 3

Người hùng và thử thách tiếp theo

Chiến thắng trước Rune là lần đầu tiên Moutet đánh bại một tay vợt thuộc top 10, đồng thời là lần thứ hai anh tiến vào vòng 4 một giải Masters 1000. Trước đó, anh từng vào vòng 4 tại Paris Masters 2022. Ở vòng tiếp theo, Moutet đối đầu với Jack Draper, tay vợt người Anh đang có phong độ cao và vừa ghi dấu ấn với chiến thắng thứ 100 trong sự nghiệp.

Draper, hạng 5 thế giới, cũng đang có mùa giải thăng hoa với 14 chiến thắng tại các giải Masters 1000 trong năm 2025, ngang bằng với Lorenzo Musetti. Cuộc đối đầu giữa Moutet và Draper hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, tiếp tục thử thách thể lực và kỹ năng của tay vợt người Pháp.

Khi mà những trận marathon từng làm nên tên tuổi của Nadal và Federer vẫn còn vang vọng, thì những cuộc chiến như thế này tiếp tục làm say mê người hâm mộ banh nỉ trên khắp thế giới.