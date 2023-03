Nóng nhất thể thao tối 3/3: Sắp diễn ra "lễ hội" bóng rổ không chuyên tại TPHCM

Sắp diễn ra "lễ hội" bóng rổ không chuyên tại TPHCM

Mục tiêu giải hướng tới tạo ra một sân chơi với mô hình tổ chức chuyên nghiệp cùng thể thức hoàn toàn mới. Sự kiện hứa hẹn như một "lễ hội bóng rổ" đúng nghĩa dành cho cộng đồng bóng rổ Việt Nam, nơi giao thoa giữa thể thao và giải trí, từ đó phát triển mạnh mẽ phong trào trong nước.

Giải bóng rổ Saigon Basketball Championship 2023 (SBC 2023) chính thức công bố ra mắt

Giải đấu mới này sẽ diễn ra từ tại Nhà thi đấu số 2 Hồ Xuân Hương (Phường 6, Quận 3) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON Plus, ON, Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ).

Đáng chú ý, giữa các trận đấu BTC sẽ đưa vào những tiết mục giải trí, âm nhạc đem tới bầu không khí sôi động cho các cổ viên, khán giải theo dõi giải đấu, thực sự tạo nên không khí lễ hội của môn thể thao đang được giới trẻ yêu thích.

Theo BTC, các trận đấu sẽ được VTVcab sản xuất với nhiều góc máy đa dạng tạo nên sự khác biệt và giải trí trẻ trung, hiện đại, cập nhật tin tức hàng ngày với bản tin thể thao qua các khung giờ, đưa SBC đến gần với khán giả hơn với các chương trình Highlight, tường thuật trận đấu...

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng Nam thuộc cấp độ không chuyên giàu thành tích và truyền thống hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các đội chia làm 2 bảng A- B với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. Để tăng chất lượng chuyên môn giải đấu, Ban tổ chức cho phép mỗi đội bóng được đăng ký không giới hạn vận động viên (VĐV) là gốc Việt, mở rộng sân chơi dành cho cả những cầu thủ Việt kiều và tối thiểu 2 VĐV người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam tham dự.

Khi thi đấu không giới hạn các cầu thủ người gốc Việt, cùng với đó các đội bóng chỉ được sử dụng duy nhất 1 VĐV nước ngoài thi đấu trên sân.

Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm tại mỗi bảng, tìm ra hai đội bóng thành tích tốt nhất tại mỗi bảng đấu bước tiếp vào vòng chung kết.

Anh em nhà Paul muốn "hội đồng" Fury

Chiến thắng bằng tính điểm của Tommy Fury trước Jake Paul không khiến anh em nhà Paul phục. Hiện Jake Paul đang yêu cầu phía Fury đồng thuận với kế hoạch tái đấu với mục tiêu thượng đài vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6.

Logan Paul (phải) muốn thay em trai thượng đài đấu Tommy Fury

Tuy nhiên, Tommy Fury không hào hứng với việc đấu lại Jake Paul. Điều đó đã khiến người anh trai Logan Paul nổi giận. Võ sỹ 27 tuổi này lớn tiếng khẳng định: "Nếu Tommy Fury không dám đấu với Jake, tôi sẽ thay nó hạ gục nhà Fury".

Bouchard khoe thân hình cực "chiến", fan khen nức nở

Mới đây, Eugenie Bouchard vừa đăng chùm ảnh tập luyện trong phòng gym, khoe trọn cơ thể săn chắc, khỏe khoắn. Dưới phần bình luận, người hâm mộ, bạn bè lẫn đồng nghiệp hết lời ca ngợi hoa khôi làng banh nỉ, trong đó VĐV nhảy sào nổi tiếng Alysha Newman cũng phải thốt lên: "Thân hình của cô ấy thật đẹp". Hiện tại, chùm ảnh đang nhận hơn 20.000 lượt thích cùng hơn 240 lượt bình luận tương tác.

Bouchard nhận được nhiều lời khen nhờ thân hình săn chắc, khỏe khoắn

Sao UFC tự tin "nghiền nát" Jake Paul lẫn em trai Tyson Fury

Trên kênh Yotube "DAZN Boxing Show", Jorge Masvidal, ngôi sao hạng bán trung UFC đã lên tiếng chê bai Jake Paul và Tommy Fury sau khi theo dõi trận đấu giữa 2 võ sĩ. Thậm chí, Masvidal tự tin khẳng định bản thân đủ sức "nghiền nát" Jake Paul, Tommy Fury nếu thượng đài.

Jake Paul "ốm liệt giường" trước trận thua em trai Tyson Fury

Trong chương trình phát thanh "BS w/Jake Paul", Jake Paul tiết lộ anh đã bị ốm liệt giường suốt 4 tuần trong quãng thời gian tập luyện chuẩn bị cho trận so găng với Tommy Fury. Kết quả, cựu Youtuber người Mỹ không có được phong độ tốt nhất và thất bại trước em trai của Tyson Fury (thua điểm).

Con gái của Andy Murray không thích tennis

Trả lời phỏng vấn The Times, Andy Murray tiết lộ cô con gái lớn Sophia của anh... không thích tennis và cũng không có ý định nối nghiệp mình. Cựu tay vợt số 1 thế giới và vợ Kim Sears hiện có 4 người con, bao gồm Sophia (7 tuổi), Edie (4 tuổi), con trai Teddy (3 tuổi) và cô con gái út chào đời vào tháng 3/2021 (chưa tiết lộ tên).

"Con gái lớn của tôi rất yêu động vật và nuôi một vài chú thỏ. Con bé quan tâm tới thú cưng hơn bất kì thứ gì và cả tennis. Buồn cười ở chỗ, trong khi bạn học rất thích theo dõi các trận tennis, con gái tôi lại chẳng hứng thú gì", Murray tâm sự.

Serena được vinh danh "vĩ đại nhất lịch sử thể thao"

Mới đây trên trang Twitter chính thức, CLB Philadelphia 76ers thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã đăng tải đoạn video vinh danh Serena Williams. Trong video, Philadelphia 76ers ca ngợi cựu tay vợt nữ số 1 thế giới là "vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại". Được biết, đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong Tháng Phụ nữ của Philadelphia 76ers.

"Trùm F1" tố 1 danh hiệu vô địch của Hamilton "có mùi"

Trên f1-insider.com, tỷ phú Bernie Ecclestone, cựu Giám đốc điều hành F1 tuyên bố Lewis Hamilton chỉ xứng đáng với 6 danh hiệu vô địch, còn kỷ lục 7 lần vô địch vẫn được nắm giữ bởi Michael Schumacher. Ecclestone lí giải, chức vô địch đầu tiên vào năm 2008 của Hamilton có dấu hiệu tiêu cực và Felipe Massa (Ferrari) mới là người xứng đáng đăng quang.

