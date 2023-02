Nóng nhất thể thao tối 23/2: "Tiểu Nadal" thừa nhận thần tượng Federer

"Tiểu Nadal" thừa nhận thần tượng Federer

Trả lời phỏng vấn tạp chí Vouge, Carlos Alcaraz thừa nhận dù ngưỡng mộ đồng hương Rafael Nadal, nhưng Roger Federer mới là thần tượng thời thơ ấu của anh.

"Nadal là người mà tôi luôn theo dõi và ngưỡng mộ rất nhiều. Tuy nhiên cách Federer chứng tỏ đẳng cấp và khiến mọi người theo dõi tennis thật đẹp đẽ làm sao. Xem Federer thi đấu chẳng khác nào thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Anh ấy khiến mọi thứ trở nên sang trọng và phi thường. Đó là lí do tôi bị anh ấy mê hoặc", trích lời Alcaraz.

Djokovic hy vọng gặp Nadal ở chung kết Roland Garros

Novak Djokovic mới đây cho biết anh rất muốn đối đầu Rafael Nadal tại chung kết Roland Garros sau khi hai tay vợt đã bằng nhau về số lần vô địch Grand Slam ở con số 22. “Nếu tôi được chọn thì và tôi và Rafa đều sẽ muốn đặt bút để cho điều đó được xảy ra, nhưng tất nhiên trước hết chúng tôi phải vượt qua các đối thủ khác. Tôi chưa thể nói Carlos Alcaraz là đối thủ chính của tôi, vị trí đó vẫn thuộc về Rafa”, Djokovic nói.

Djokovic và Nadal

Lượng người xem NBA All-Star 2023 giảm kỷ lục

Trận đấu NBA All-Star 2023, trận đấu quy tụ các ngôi sao được bầu chọn có phong độ tốt nhất từ đầu mùa giải, đã bị gọi là "trận đấu bóng rổ tệ nhất lịch sử" và có lượng người xem tụt giảm nghiêm trọng. Trận đấu thu hút 4,59 triệu lượt xem, thấp hơn nhiều so với năm trước vốn đã ở mức thấp kỷ lục là 6,28 triệu lượt người xem. Lý do chủ yếu của trận đấu là do các ngôi sao thi đấu cho có nên không cố gắng, một số còn rời trận sớm vì sợ chấn thương.

Đua số 1 thế giới: Alcaraz có cửa bắt kịp Djokovic

Theo tờ Marca, nếu Carlos Alcaraz giành chức vô địch giải Rio Open tuần này, “Sao Mai” người Tây Ban Nha sẽ có số điểm trên bảng xếp hạng ATP ngang Novak Djokovic (6.980 điểm). Nhưng Djokovic vẫn sẽ giữ vị trí tay vợt nam số 1 thế giới do anh có tổng số điểm cao nhất từ các giải Grand Slam, ATP Masters 1000 và ATP Finals (Nole có 5.820 điểm so với 5.090 điểm của Alcaraz).

Messi khen Nadal sau khi được ủng hộ giành giải “Oscar thể thao”

BTC Laureus World Sports Awards đã công bố danh sách các đề cử. Ở hạng mục giải “Nam VĐV thể thao xuất sắc nhất”, có 6 VĐV được chọn. Đáng chú ý nhất là sự góp mặt của 2 ngôi sao là Lionel Messi và Rafael Nadal. Họ đã dành cho nhau những lời ca tụng đầy tôn trọng trên trang Twitter cá nhân khi đang tranh giải Laureus, giải thưởng được coi là "Oscar của làng thể thao thế giới".

Messi và Nadal khen lẫn nhau

Nadal viết dòng tweet: “Thật là vinh dự khi tôi được đề cử hạng mục “Nam VĐV thể thao xuất sắc nhất” tại giải Laureus World Sports Awards. Nhưng năm nay thì… Tiến lên nào, Leo Messi, anh hoàn xứng đáng".

Ngay bên dưới, Messi cũng bình luận tán dương ngược lại Nadal: “Được 1 VĐV như anh nghĩ về tôi vậy khiến tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn anh rất nhiều, Rafael Nadal. Anh cũng xứng đáng với danh hiệu này qua mỗi lần anh bước lên sân đấu và thi đấu hết mình. Tất cả các đề cử đều xứng đáng với danh hiệu năm nay, đó là sự thật!”.

Chia tay đội bóng Thái Lan, Trà Giang chờ đấu vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG

Sau khi hết hợp đồng với CLB Thái Lan 3BB Nakornnont, phụ công Đinh Thị Trà Giang đã trở về Việt Nam sẵn sàng cùng đội bóng mới Ngân hàng Công Thương bước vào vòng 1 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2023.

Tại đây, Ngân hàng Công Thương nằm ở bảng A có phần dễ thở khi chạm trán những đối thủ như Geleximco Thái Bình, Ninh Bình LienVietPostBank, Than Quảng Ninh hay Kinh Bắc Bắc Ninh. Tuy nhiên với lực lượng hiện tại một tấm vé trụ hạng có lẽ là mục tiêu phù hợp với Trà Giang và các đồng đội.

Djokovic chuẩn bị họp báo thanh minh về chấn thương

Novak Djokovic dự kiến tổ chức họp báo để chứng minh bản thân không vờ chấn thương khi vô địch Australia Open 2023 tháng trước. Ngôi sao người Serbia chưa công bố thời gian cụ thể, nhưng khẳng định cuộc họp báo sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

"Tôi biết tất cả những đồn đoán về bản thân nhưng chưa có dịp nói với công chúng. Tôi sẽ trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo, nơi sẽ có rất nhiều phóng viên góp mặt", Djokovic nói trên báo Serbia Sportal ngày 21/2.

