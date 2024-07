Nóng nhất thể thao sáng 9/7: Raducanu bỏ đánh đôi Wimbledon, Alcaraz bênh vực

Raducanu bỏ đánh đôi với Murray, Alcaraz bênh vực

Emma Raducanu đang trở thành tâm điểm chỉ trích từ dư luận nước Anh sau khi rút lui khỏi nội dung đôi nam nữ Wimbledon vào phút chót. Nhà vô địch đơn nữ US Open 2021 ban đầu dự định đánh cặp với Andy Murray, tuy nhiên quyết định của cô khiến Murray không còn cơ hội tranh tài tại Wimbledon cuối cùng trong sự nghiệp.

Theo Raducanu, cô làm vậy vì lí do sức khỏe trong bối cảnh còn tranh tài ở nội dung đánh đơn. Tuy nhiên ở nội dung đánh đơn, Raducanu cũng đã phải dừng bước. Mới đây, Carlos Alcaraz cũng lên tiếng bênh vực nữ đồng nghiệp.

"Đây là tình huống rất khó khăn, tôi sẽ không nói dối. Raducanu nói rằng cô ấy muốn đánh đôi với Murray trong Wimbledon cuối cùng của anh ấy. Chắc chắn cô ấy không muốn rút lui, cô ấy có lí do để làm vậy. Tôi đoán là vấn đề thể trạng. Nhiều tay vợt chắc chắn cũng làm điều tương tự nếu rơi vào tình cảnh của cô ấy", trích lời Alcaraz trên Tennis Up To Date.

Tommy Paul nhờ đồng hương "mách nước" đấu Alcaraz

Trả lời truyền thông, Tommy Paul tiết lộ đã nhờ cậy đồng hương Frances Tiafoe tư vấn "chiếc lược" đối phó với Carlos Alcaraz ở tứ kết Wimbledon. Ở vòng 4, Tiafoe từng đối đầu Alcaraz, kết quả tay vợt người Tây Ban Nha chật vật giành chiến thắng sau 5 set.

"Hôm nay chúng tôi đã nói chuyện một chút, không quá nhiều. Giao bóng luôn là yếu tố quan trọng nhất. Đó sẽ là điều tôi muốn làm thật tốt trong trận đấu tới", Tommy Paul cho hay.

Nhà vô địch UFC chấp nhận lời đề nghị của Anthony Joshua

Trên Twitter cá nhân, nhà vô địch UFC hạng dưới nặng Alex Pereira tỏ ra vô cùng hào hứng khi được Anthony Joshua gợi ý chuyển sang thi đấu boxing trong tương lai. Thậm chí, võ sĩ 37 tuổi còn nhờ "Quyền vương" lựa chọn đối thủ phù hợp với mình.

Hamilton khóc sau khi về nhất chặng đua

Trả lời truyền thông sau British GP, Lewis Hamilton thừa nhận anh "không thể ngừng khóc" vì từng nghĩ bản thân không còn đủ giỏi để giành ngôi nhất chặng.

Với chiến tích về nhất British GP, Hamilton đã vượt huyền thoại Michael Schumacher để độc chiếm kỷ lục thắng chặng nhiều nhất (104 chặng). Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên tay đua người Anh về nhất một chặng từ tháng 12/2021.

