Nóng nhất thể thao sáng 8/12: Đối thủ cũ "thích" Federer hơn Nadal

Đối thủ cũ "thích" Federer hơn Nadal

Trả lời phỏng vấn trước thềm giải tennis biểu diễn Diriyah Tennis Cup ở Saudi Arabia, Hubert Hurkacz bất ngờ nhận được câu hỏi lựa chọn "Federer hay Nadal?". Kết quả, tay vợt xếp hạng 10 ATP không ngần ngại gọi tên "Tàu tốc hành".

Hurkacz "chọn" Federer khi được yêu cầu so sánh đàn anh với Nadal

Trong quá khứ, Hurkacz từng nhiều lần thừa nhận thần tượng Federer. Tay vợt người Ba Lan cũng chính là đối thủ cuối cùng của huyền thoại 41 tuổi ở một giải đấu chính thức (tứ kết Wimbledon 2021, Hurkacz thắng 3-0).

Huyền thoại ủng hộ Djokovic vô địch Australian Open

Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh The Craig Shapiro Tennis, cựu tay vợt nữ từng giành 4 Grand Slam đánh đơn, Kim Clijsters đã bày tỏ sự phấn khích khi biết tin Novak Djokovic được tham dự Australian Open 2023. Nole hiện giữ kỷ lục vô địch nội dung đơn nam Australian Open (9 lần) nhưng vắng mặt năm ngoái vì không được nhập cảnh vào Australia.

“Tôi nghe nói Djokovic có thể thi đấu tại Australian Open 2023. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có động lực lớn hơn bao giờ hết để cố gắng thi đấu tốt", trích lời Kim Clijsters.

"McGregor sẽ tiếp tục thua nếu tái đấu Poirier"

Trên Believe You Me Podcast, ngôi sao UFC hạng nhẹ Anthony Smith khẳng định Conor McGregor không có "cửa" thắng Dustin Poirier nếu tiếp tục thượng đài. Trước đó, 2 võ sĩ đã đánh 3 trận với kết quả 2-1 nghiêng về Poirier.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-8/12-doi-thu-cu34thich34-federer-hon-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-8/12-doi-thu-cu34thich34-federer-hon-nadal-c28a44242.html