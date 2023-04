Nóng nhất thể thao sáng 6/4: Alcaraz không thích bị gọi là "Nadal mới"

Alcaraz không thích bị so sánh với Nadal và Big 3

Trong cuộc phỏng vấn trên trang Tennis Majors, HLV Juan Carlos Ferrero tiết lộ cả ông lẫn Carlos Alcaraz không mấy thoải mái khi tay vợt 19 tuổi bị gọi là "Nadal mới" hay so sánh với Nadal, Roger Federer hay Novak Djokovic:

Alcaraz không thích biệt danh "Nadal mới"

"Tôi không thích Alcaraz bị so sánh với những người khác. Cậu ấy chỉ học hỏi một vài điểm mạnh ở các tay vợt để hoàn thiện lối chơi như cách di chuyển của Federer, tinh thần của Nadal. Trong quá khứ, Alcaraz từng nghe thấy người ta gọi mình là Nadal mới. Dù rất tự hào, danh xưng đó vô tình tạo áp lực nặng nề cho cậu ấy", trích lời Juan Carlos Ferrero.

"Roland Garros 2023 sẽ là nơi phận định GOAT"

Trên Tennis Head, huyền thoại Boris Becker thừa nhận rất mong Nadal và Djokovic gặp nhau ở chung kết Roland Garros. Theo Becker, đó sẽ là trận đấu phân định ngôi vị "GOAT" (Greatest of All Time, VĐV vĩ đại nhất mọi thời) do cả hai đang chia sẻ kỷ lục 22 Grand Slam:

"Từng có thời điểm Federer, Nadal, Djokovic cùng chia sẻ kỷ lục 20 Grand Slam nhưng giờ Federer đã giải nghệ, Nadal thường gặp chấn thương còn Djokovic bước sang tuổi 35. Hiện Nadal, Djokovic đều có 22 Grand Slam, vì vậy sẽ rất thú vị khi họ gặp nhau ở chung kết Roland Garros để xác định xem ai sẽ là Vua mọi thời đại".

Joshua là "phiên bản lỗi" của Ali

Trò chuyện cùng Yotuber Volodymyr Kobelkov, Oleksandr Usyk bất ngờ nhắc lại vụ đàm phán thượng đài nhưng bất thành với Tyson Fury. Thời điểm đó, "Vua giang hồ" đưa ra hàng loạt yêu sách khó nhằn, thậm chí đòi tỷ lệ ăn chia 70-30 (Fury nhận 70% thù lao).

"Fury tuyên bố: 'Tỷ lệ 70-30, tôi là vua, trận đấu này được diễn ra là nhờ tôi'. Tôi không đáp lại vì biết rằng hắn ta đang chơi đòn tâm lý. Một vị vua không cần thiết phải hét lên rằng mình là vua. Fury cố gắng bắt chước Muhammad Ali vĩ đại nhưng bản sao chép này thật tệ", trích lời Usyk.

Bố đẻ phản pháo cáo buộc "bóc lột" Max Verstappen

Trong bộ phim tài liệu "Verstappen: Anatomy of a Champion", ông Jos Verstappen đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng mình quá hà khắc, thậm chí "bóc lột" con trai Max Verstappen. Với xuất phát điểm là cựu tay đua F1, ông Jos truyền cảm hứng để Max Verstappen kế nghiệp mình, đồng thời góp công giúp anh trở thành nhà vô địch F1 thế giới.

