Nóng nhất thể thao sáng 4/10: Djokovic khác biệt so với Federer và Nadal

Djokovic khác biệt so với Federer và Nadal

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Mike Digby, người từng có cơ hội tập luyện cả Djokovic - Federer - Nadal, đã nói về sự khác nhau giữa ba người. "Federer thể hiện sự thanh lịch trong từng đường bóng trong khi những cú đánh của Nadal luôn rất nặng. Djokovic là sự pha trộn của cả hai. Nole có chút kiêu ngạo hơn nhưng đó không phải là điều tiêu cực. Đó là bản chất con người của cậu ấy. Nole vươn lên số 1 thế giới nhờ phong cách ấy".

Tyson Fury lại "dọa nát" Usyk

Trên mạng xã hội mới đây, Tyson Fury vừa đăng đàn dọa nạt Usyk chuẩn bị cho cuộc tái đấu diễn ra vào tháng 12 tới đây trên mạng xã hội. "Usyk, ông đã có cơ hội nhưng không tận dụng được. Đó là sai lầm lớn. Hãy chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của "Gypsy King". Trận đấu ngày 21/12 tới đây là của tôi. Nhà vô địch của 3 đai hạng cân nặng đang tới".

Golden State Warriors sắp có "máy ném 3 điểm" mới

Theo báo chí Mỹ, Kevon Looney sẽ sắm vai "máy ném 3 điểm mới" của Golden State Warriors trong mùa giải mới. Cầu thủ này đã giảm cân để trở nên linh hoạt hơn và tập luyện ném 3 điểm suốt mùa hè vừa qua. Trước đó, Looney thường chơi dưới bảng rổ để bắt bóng bật bảng nhờ lợi thế về thể hình cũng như chiều cao.

Ông trùm UFC phủ nhận sự việc về Ngannou

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, chủ tịch UFC, Dana White phủ nhận lập luận cho rằng số tiền Francis Ngannou kiếm được sau vài trận quyền anh hơn cả sự nghiệp thi đấu tại UFC. "Tôi nghĩ đó không phải là sự thật. Mọi người đều nói về chuyện đó nhưng không biết gì. Đó chỉ là lời đồn đại mà thôi. Quyền anh đâu có kiếm ra tiền. Bạn phải kiếm được 1 nhà đầu tư lớn để tổ chức giải đấu. Tất cả chỉ là lời đồn mà thôi".

Sân đấu tổ chức The Master thiệt hại nặng vì bão

Địa điểm tổ chức của The Masters, CLB golf quốc gia Augusta (Mỹ) đã bị thiệt hại nặng nề sau siêu bão Helene. Nhiều nguồn tin cho rằng giải The Masters tiếp theo sẽ phải lùi lịch lại so với dự kiến (tháng 4/2025). Tuy nhiên, giám đốc của CLB golf quốc gia Augusta vừa lên tiếng mọi thiệt hại sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất để không ảnh hưởng tới giải đấu.

