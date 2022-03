Nóng nhất thể thao sáng 31/3: Thiem và Wawrinka đều thua trong ngày trở lại

Thiem và Wawrinka đều thua trong ngày trở lại

Dominic Thiem và Stan Wawrinka đã nghỉ thi đấu một thời gian khá dài vì chấn thương. Theo Tennis Head, cả hai cùng tái xuất tại giải Andalucia Open và cùng... thua ngay sau trận ra quân. Thiem thua 3-6, 4-6 trước Pedro Cachin trong khi Wawrinka thua Elias Ymer với tỉ số các set là 2-6 và 4-6.

Thiem và Wawrinka

Deontay Wilder lần đầu lên tiếng

Sau nhiều ngày im lặng, "Vua dội bom" Deontay Wilder có lần đầu tiên lên tiếng trong năm 2022. Võ sĩ người Mỹ đăng trên trang cá nhân tuyên bố. "Chúng ta sẽ cùng mạnh mẽ hơn. Những gì đã hiểu không cần phải giải thích nhiều thêm".

Los Angeles Lakers bật khỏi Top 10 miền Tây

Siêu sao Lebron James gặp chấn thương và Los Angeles Lakers đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Sau trận thua 110-128 trước Dallas Mavericks, Lakers đã chính thức bật khỏi Top 10 miền Tây. Mùa giải chính chỉ còn 7 trận đấu nữa và nếu thầy trò Frank Vogel không thể cải thiện tình hình, họ sẽ không có suất dự đánh tranh vé vớt vào Playoffs và kết thúc mùa giải sớm.

Verstappen bị tố lách luật

Theo Jolyon Palmer, Verstappen đang cố tình lách luật trong thời gian xe an toàn chạy trên đường đua. Theo luật, các tay đua không được phép vượt khi xe an toàn xuất hiện nhưng Verstappen đang cố tình rút ngắn khoảng cách với xe phía trước ở góc cua cuối cùng trước khi xe an toàn về pitch. Jolyon Palmer đánh giá các tay đua khác sẽ rất khó chịu về vấn đề này.

