Nóng nhất thể thao sáng 30/8: Các tay vợt Mỹ không có "cửa" với Djokovic, Alcaraz ở US Open

Các tay vợt Mỹ không có cửa đua vô địch US Open với Djokovic, Alcaraz

Trả lời phỏng vấn Eurosport, huyền thoại tennis John McEnroe khẳng định các tay vợt nam của Mỹ khó có cơ hội đua tranh chức vô địch US Open trên sân nhà.

Fritz, Tiafoe không được đánh giá cao về khả năng vô địch US Open

Hiện tại, Mỹ có 3 đại diện thuộc top 15 ATP gồm Taylor Fritz, Frances Tiafoe và Tommy Paul, dù vậy McEnroe cho rằng ứng viên vô địch hàng đầu phải là Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner. Tay vợt Mỹ gần nhất vô địch đơn nam US Open là Andy Roddick vào năm 2003.

“Thật khó để hình dung một tay vợt Mỹ đủ sức đi hết chặng đường ở US Open 2023, thậm chí điều đó không thể xảy ra. Chúng ta đều biết rằng Djokovic, Alcaraz, Medvedev hay Sinner mới là những ứng viên hàng đầu", trích lời John McEnroe.

Wawrinka tuyên bố "càng thua nhiều, càng muốn thi đấu"

Trên Tennis Up To Date, Stan Wawrinka khẳng định anh vẫn cảm thấy bản thân còn trẻ khỏe dù đã bước sang tuổi 38, thậm chí những thất bại là động lực giúp "Người thép" càng khát khao gắn bó với tennis: "Tôi đã 38 tuổi nhưng cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Dù không giành nhiều chiến thắng như trước nhưng đó cũng là lí do khiến tôi tiếp tục chơi tennis".

Quản lí của Usyk chê bai Fury là "ngôi sao Netflix"

Trả lời phỏng vấn Casino Alpha, Sergey Lapin, quản lí của Oleksandr Usyk đã hết lời chê bai Daniel Dubois, võ sĩ vừa bị Usyk hạ knock-out cách đây chưa lâu. Dù vậy, Lapin cho rằng Dubois vẫn khá khẩm hơn Tyson Fury vì "Vua giang hồ" chỉ nghĩ tới việc trở thành ngôi sao truyền thông:

"Dubois thiếu tâm lý vững vàng để trở thành nhà vô địch, nhưng ít nhất cậu ta dám chiến đấu, không giống như Tyson Fury, người chỉ quan tâm đến việc trở thành ngôi sao Netflix hơn là bảo vệ đai WBC".

Verstappen được tặng lại cúp vô địch Hungarian GP

Mới đây, Max Verstappen vừa được ban tổ chức F1 trao lại chiếc cúp vô địch chặng Hungarian GP hồi cuối tháng 7. Thời điểm bước lên bục trao giải, tay đua về đích thứ nhì Lando Norris (McLaren) sơ ý làm rơi vỡ chiếc cúp cũ khi bật nắp chai champagne.

Được biết, chiếc cúp vô địch chặng trị giá 45.000 USD và mất tới 6 tháng hoàn thiện. Dù vậy đội ngũ nhân viên nhà máy sản xuất cúp đã làm việc không ngừng nghỉ, qua đó hoàn thành chiếc cúp mới chỉ trong 5 tuần.

