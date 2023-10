Nóng nhất thể thao sáng 3/10: Chuyên gia nói lý do Alcaraz không sánh bằng Djokovic

Cựu vô địch Wimbledon nói lý do Alcaraz không sánh bằng Djokovic

Chia sẻ mới đây với tờ Tennis Majors, cựu vô địch Wimbledon Marion Bartoli đưa ra so giữa Alcaraz và Djokovic: "Mọi người cứ hãy so sánh đi, Djokovic giành 3 danh hiệu Grand Slam so với người Alcaraz kiếm được 1 Grand Slam trong năm 2023. Chưa kể 1 người vào 4 trận chung kết Grand Slam, còn người còn lại chỉ có 1.

Alcaraz và Djokovic luôn so kè nhau khốc liệt trong năm 2023

Cho đến hiện tại, Djokovic vẫn đang làm tốt hơn. Tất nhiên điều đó không có nghĩa mọi thứ không thể thay đổi. Djokovic đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp rồi.

Djokovic xử lý quá tốt ở mùa giải 2023. Sức mạnh cũng như khả năng phục hồi của Djokovic thực sự phi thường. Tôi không nghĩ nhiều người dám khẳng định dẻo dai hơn Djokovic".

Mike Tyson tuyên bố Fury sẽ gặp khó khi đối đầu Ngannou

Cuộc chạm mặt hấp dẫn giữa 2 võ sĩ Fury và Ngannou sẽ được diễn ra vào ngày 28/10 tới đây. Ngannou có trận boxing chuyên nghiệp đầu tiên, trong khi đó Fury trở lại sau hơn 1 năm không thi đấu. Trước thềm trận đấu này, huyền thoại Mike Tyson, người là HLV của Ngannou đã gửi lời chúc may mắn tới Fury, ngoài ra còn tuyên bố Fury sẽ phải trải qua trận cầu vô cùng khó khăn.

Kvitova lên án lịch thi đấu ở China Open 2023

Kvitova đánh bại Samsonova ở vòng 2 China Open vào ngày 2/10. Trước đó, cô phải kết thúc trận đấu tại vòng 1 vào 1 giờ sáng cùng ngày. Điều này khiến Kvitova tỏ ra vô cùng bực mình:

"Thời gian thi đấu của tôi không hề lý tưởng chút nào. Tôi luôn chơi quần vợt với niềm đam mê lớn, hiếm khi tôi lên tiếng. Nhưng lần này lại khác. WTA cần phải làm những điều có lợi hơn cho các VĐV".

Coco Gauff thừa nhận lấy cảm hứng từ bình luận tiêu cực

Tay vợt Coco Gauff không ít lần bị nghi ngờ về chuyên môn. Nhưng rốt cuộc cô lại khiến cho tất cả phải câm lặng bởi phong độ ấn tượng. Theo chia sẻ mới nhất với nhà báo Simon Cambers, Gauff cho biết sự tiêu cực mà mọi người hướng đến cô chính là động lực thi đấu. Tuy nhiên Gauff khuyên mọi người không nên học tập cô ở điểm này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]