Nóng nhất thể thao sáng 29/6: Medvedev, Rublev bỏ ngỏ dự Olympic Paris

Medvedev, Rublev bỏ ngỏ dự Olympic Paris

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) xác nhận, 2 tay vợt Nga gồm Karen Khachanov và Liudmila Samsonova đã từ chối tham dự môn tennis Olympic Paris, diễn ra từ 27/7 tới 4/8. Những đồng hương có thứ hạng cao tiếp theo của họ gồm Pavel Kotov (hạng 50 ATP) và Anna Kalinskaya (hạng 17 ATP) được mời thế chỗ.

Medvedev, Rublev chưa chắc tham dự Olympic

Bên cạnh đó, 2 tay vợt nam hàng đầu Nga gồm Daniil Medvedev, Andrey Rublev cũng bỏ ngỏ khả năng thi đấu, trong đó Rublev được cho là không tới Paris vì lý do sức khỏe. Đội tuyển tennis "Xứ sở bạch dương" tham dự Olympic với tư cách những VĐV trung lập.

Tennis Canada cử đội hình mạnh dự Olympic

Mới đây, đội tuyển tennis Canada đã công bố thành phần tham dự Oympic Paris. Mhóm tay vợt nữ bao gồm nhà vô địch US Open đơn nữ 2019 Bianca Andreescu, á quân US Open đơn nữ 2021 Leylah Fernandez và nhà vô địch US Open đánh đôi 2023 Gabriela Dabrowski. Trong khi đó, Felix Auger-Aliassime và Milos Raonic là những tay vợt nam tranh tài tại Thế vận hội.

McGregor "trả đũa" huyền thoại UFC

Trên Twitter cá nhân, Conor McGregor đã hết lời chê bai cựu võ sĩ Chael Sonnen và bộ trang phục của ông trong sự kiện dược vinh danh ở sảnh Danh Vọng UFC (UFC Hall of Fame). Trước đó không lâu, chính Chael Sonnen lên tiếng khẳng định lí do "Gã điên" UFC rút lui khỏi sự kiện UFC 303 vì lạm dụng chất gây nghiện chứ không phải chấn thương.

Ricciardo hết cửa ở lại Red Bull vì Sergio Perez

Theo Speed Cafe, Red Bull đang cân nhắc loại Daniel Ricciardo khỏi vị trí lái dự bị để nhường cơ hội cho tài năng trẻ Liam Lawson, đặc biệt sau khi Sergio Perez đồng gia gia hạn hợp đồng với đội đua. Daniel Ricciardo chia tay McLaren để gia nhập Red Bull vào năm 2023 nhưng không có cơ hội thi đấu bởi sự ổn định của bộ đôi Sergio Perez - Max Verstappen.

