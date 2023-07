Nóng nhất thể thao sáng 27/7: US Open 2023 sẽ có "công nghệ VAR"

US Open 2023 sẽ có "công nghệ VAR"

Hiệp hội tennis Hoa kỳ (USTA) cho biết công nghệ video xem lại tình huống sẽ được áp dụng cho US Open 2023 với hệ thống thiết bị được lắp đặt để phục vụ cho các trận đấu ở 5 sân chính. Đây được xem như một sự tiếp thu ứng dụng công nghệ VAR từ bóng đá sang, và US Open sẽ là giải Grand Slam đầu tiên của tennis sử dụng, do trước đây chỉ ATP Next Gen Finals và ATP Cup có ứng dụng.

Medvedev rút khỏi giải Citi Open

Tuần sau Daniil Medvedev sẽ không góp mặt tại giải Citi Open tổ chức ở Washington, Mỹ. Lý do cụ thể chưa được đưa ra nhưng có vẻ là vì Medvedev muốn dành thêm thời gian bên gia đình trước khi trở lại thi đấu. Tay vợt người Nga được cho là khá thích dự các giải sân cứng tổ chức tại Mỹ vì hợp sở trường của anh.

Logan Paul tuyên bố trở lại boxing, thách đấu ngôi sao YouTube

Logan Paul mới đây cho biết anh sẽ trở lại thi đấu boxing và muốn một trận đấu gặp Bradley Martin, một ngôi sao Youtube. Paul đã không đấu boxing từ hơn 2 năm trước sau trận gặp Floyd Mayweather và gần đây có tin Paul sẽ tái xuất và đối đầu võ sỹ MMA Dillon Danis. Bên cạnh đó Logan Paul cũng đang thi đấu cho công ty đô vật WWE và sẽ có một trận đấu tại sự kiện SummerSlam tháng 8 tới.

ĐT đấu kiếm Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới

Mới đây các VĐV đấu kiếm của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tại giải vô địch thế giới 2023. Kiếm thủ được chú ý nhất là Nguyễn Tiến Nhật đã xếp hạng 60 ở nội dung kiếm 3 cạnh nam sau thất bại trước hạt giống số 5 Neisser Loyola (Bỉ) với tỷ số 11-8 tại vòng 1/32. Nguyễn Phước Đến giành hạng 138 ở nội dung kiếm 3 cạnh nam, trong khi ở nội dung kiếm liễu nam Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang lần lượt xếp hạng 152 & 167.

