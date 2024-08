Nóng nhất thể thao sáng 21/8: Các tay vợt bất bình vì Sinner không bị cấm thi đấu

Các tay vợt bất bình vì Sinner không bị cấm thi đấu

Nhiều tay vợt đã lên tiếng bất bình sau khi Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) phán quyết không cấm thi đấu đối với Jannik Sinner, bất chấp tay vợt số 1 thế giới thất bại trong 2 cuộc kiểm tra doping.

Sinner thoát lệnh cấm thi đấu dù dương tính với chất cấm

Denis Shapovalov viết: “Không thể tưởng tượng được những tay vợt từng bị cấm thi đấu vì bị nhiễm chất cấm đang cảm thấy thế nào. Những quy định khác nhau dành cho từng tay vợt khác nhau”. Trong khi đó, cựu số 10 thế giới Lucas Pouille đặt câu hỏi: “Còn những tay vợt bị cấm chỉ vì 3 lần vắng mặt kiểm tra doping và không bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính thì sao?”.

Pacquiao thắng kiện công ty của McGregor

Tòa án Mỹ đã lật ngược phán quyết chống lại Manny Pacquiao trong vụ kiện do công ty Paradigm Sports Management, công ty đại diện cho Conor McGregor, đệ trình vào năm 2023. Lý do bởi Paradigm không cung cấp được giấy phép quản lý do Ủy ban thể thao tiểu bang California cấp tại thời điểm 2 bên ký hợp đồng.

Như vậy, Pacquiao sẽ không có nghĩa vụ phải trả cho Paradigm số tiền ước tính là 8 triệu USD, bao gồm cả phí luật sư. Năm ngoái, Pacquiao đã ký hợp đồng với Paradigm để so găng với McGregor. Nhưng sau khi trận đấu bị hủy, Paradigm đã kiện “Pacman” vì vi phạm hợp đồng và huyền thoại quyền anh người Philippines bị lệnh phải trả lại khoản tiền ứng trước cộng với tiền bồi thường thiệt hại.

John Gotti III muốn giải quyết mối thù với Mayweather

Trước trận tái đấu Floyd Mayweather Jr. cuối tuần này, John Gotti III cho biết: “Tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Tôi biết có rất nhiều hiềm khích và tôi biết giữa hai người đàn ông, Floyd muốn giải quyết chuyện này cũng như tôi. Quên hết mọi chuyện đấm bốc và mọi thứ khác đi. Đó là chuyện giữa tôi và anh ấy. Đó là chuyện riêng tư”.

Gotti III và Mayweather từng so găng vào tháng 6/2023. Trận đấu đã kết thúc ở hiệp thứ sáu. Gotti tiếp tục tung những cú đấm vào Mayweather sau khi trọng tài dừng trận đấu, gây ra một cuộc ẩu đả rộng hơn trong và ngoài võ đài.

