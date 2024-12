Nóng nhất thể thao sáng 21/12: Gauff được tin tưởng vượt mặt Swiatek trong năm 2025

Gauff được tin tưởng vượt mặt Swiatek trong năm 2025

Trong năm 2024, Swiatek gần như thống trị trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới. Phải tới cuối năm 2024, cô mới bị Sabalenka chiếm lấy "ngôi hậu". Gauff dù rất nỗ lực nhưng hiện chỉ đứng hạng 3.

Theo đánh giá của HLV Rick Macci, Gauff sẽ mang đến khác biệt trong năm 2025: "Swiatek thể hiện sự khác biệt về mặt tinh thần trong năm 2024. Khó ai đánh bại được cô ấy. Nhưng trong năm 2025, sự thay đổi sẽ xuất hiện. Tôi có niềm tin vào việc Gauff vượt lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới".

Gauff

Jack Draper rút lui khỏi United Cup

Do gặp vấn đề ở phần hông nên Jack Draper quyết định rút lui khỏi giải quần vợt United Cup. Tay vợt này làm việc đó nhằm đảm bảo sự an toàn cho bản thân, qua đó sẵn sàng tham dự Australian Open 2025. Draper chia sẻ: "Trong lúc nỗ lực chữa trị chấn thương hông và tìm cách lấy lại thể lực, thật không may tôi được khuyên không nên thi đấu ở United Cup".

Tyson Fury bị đánh thuế rất nặng

Tyson Fury và Usyk chuẩn bị chạm trán nhau. Trận đấu này có mức thù lao cho 2 võ sĩ ở mức 150 triệu bảng. Fury khả năng nhận về 40% số tiền đó, khoảng 60 triệu bảng. Nhưng theo Cơ quan Thuế Vương quốc Anh, Fury bị trừ thuế với số tiền lên đến 28,18 triệu bảng. Trong đó, 26,9 triệu bảng là thuế thu nhập tại nước ngoài, còn 1,2 triệu bảng đóng góp vào Quỹ Bảo hiểm Quốc gia.

Bạn thân Lý Hoàng Nam tự hào khi đứng trong top 100 thế giới

Sumit Nagal, người từng cùng Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam ở giải trẻ Wimbledon 2015 gần đây có những chia sẻ về mùa giải 2024: "Tôi trải qua mùa giải tốt nhất từ trước tới nay. Việc kết thúc năm 2024 trong top 100 thế giới mang lại nhiều động lực và tự tin cho tôi. Tôi biết sự tự tin quan trọng đến nhường nào trong suốt mùa giải".