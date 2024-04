Nóng nhất thể thao sáng 19/4: Alcaraz khẳng định Djokovic không dễ bị tổn thương

Alcaraz khẳng định Djokovic không dễ bị tổn thương

Djokovic không cho thấy sự bùng nổ trong năm 2024. Điều này khác với những gì mà "Nole" thể hiện ở năm 2023. Tuy nhiên không vì vậy mà Alcaraz cho rằng Djokovic sẽ dễ bị đánh bại hơn:

"Djokovic không bao giờ dễ bị khuất phục. Thành tích của Djokovic trong thời gian qua không thực sự đặc biệt, dù anh ấy vẫn chơi tốt. Vấn đề nằm ở chỗ mọi người mặc định Djokovic phải tiến sâu tại mọi giải đấu nên nghĩ hiện anh ấy dễ bị đánh bại hơn".

Alcaraz luôn dành nhiều sự tôn trọng cho Djokovic

Sabalenka giành vé vào tứ kết Stuttgart Open

Sabalenka có trận thắng khá vất vả trước tay vợt bị đánh giá thấp hơn nhiều là Badosa. Đôi bên giằng co nhau đến set 3. Khi tỷ số set đấu này đang là 3-3, Badosa quyết định bỏ cuộc vì chấn thương. Sabalenka từ đó giành vé vào tứ kết Stuttgart Open.

Thùy Linh có vé dự Olympic

Trên trang mạng xã hội cá nhân, tay vợt Thùy Linh cho biết cô đã đủ điều kiện dự Olympic Paris 2024. Nhưng do không nằm trong nhóm hạt giống, Thùy Linh nguy cơ cao sẽ bị xếp vào bảng đấu khó. Đây là lần thứ 2 Nguyễn Thùy Linh giành vé tham dự Olympic, sau thành tích tại Tokyo 2020. Tay vợt Đồng Nai đã kết thúc vòng loại Olympic với 48.350 điểm, xếp hạng 17/35, thuộc nhóm 2 ở kết quả bốc thăm chia bảng tại Olympic Paris.

Rodtang nhận lời thách đấu Denis Puric

Trang chủ ONE Championship đã công bố sự kiện ONE 167 diễn ra vào ngày 8/6. Cụ thể, "người sắt" Rodtang Jitmuangnon chấp nhận lời thách đấu đến từ võ sĩ Denis Puric. Hiện phong độ của Denis Puric được duy trì rất cao. Chính võ sĩ này là người đánh bại Nguyễn Trần Duy Nhất ở sự kiện ONE Fight Night diễn ra vào cuối năm 2023.

