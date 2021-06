Nóng nhất thể thao sáng 17/6: Khabib bỏ ngỏ khả năng làm cầu thủ bóng đá

Thứ Năm, ngày 17/06/2021 06:31 AM (GMT+7)

Sau khi giải nghệ ở UFC, Khabib Nurmagomedov tính theo đuổi sự nghiệp cầu thủ nếu nhận được lời mời phù hợp.

Khabib nhận nhiều lời mời làm cầu thủ bóng đá

Hồi cuối năm ngoái, Khabib Nurmagomedov đã tuyên bố giải nghệ sau chiến thắng trước Justin Gaethje. Kể từ đó, "Đại bàng" dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh cũng như hỗ trợ các đàn em việc thượng đài. Tuy nhiên, không chỉ vậy, Khabib còn tính theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Trong buổi phỏng vấn mới đây, nhà cựu vô địch UFC khẳng định sẽ chơi bóng nếu nhận được lời mời phù hợp.

"Rất nhiều CLB bóng đá, họ đưa ra hợp đồng mời tôi thi đấu. Tuy nhiên, tôi phải có được thể hình của một cầu thủ trước đã. Bởi vì thân hình giữa một cầu thủ và võ sĩ MMA rất khác nhau. Khi bạn thi đấu MMA và chơi bóng, đó là hai chuyện khác nhau. Tôi không biết mình có thi đấu chuyên nghiệp hay không. Nếu một đội bóng đưa cho tôi lời mời hấp dẫn, tôi sẽ đồng ý", Khabib chia sẻ.

Siêu sao bóng chuyền Thái Lan bỏ SEA Games

Theo thông tin trên một số trang về bóng chuyền, cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là Thinkaow Pleumjit sẽ chính thức chia tay đội tuyển nữ quốc gia sau khi kết thúc Volleyball Nations League 2021 tại Italia. Như vậy là cùng với Willavan, Nootsara thì cô nàng phụ công này cũng sẽ không tham dự SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm tại Việt Nam như dự kiến.

Nếu như Thinkaow Pleumjit thì sẽ là cơ hội vàng cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên hành trình chinh phục giấc mơ HCV tại kỳ đại hội thể thao trên sân nhà sắp tới. Suốt gần 20 năm qua, phụ công huyền thoại của bóng chuyền nữ Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Sao điện ảnh “The Rock” được mời thượng đài

Lần gần nhất The Rock lên đài tại WWE đã diễn ra cách đây 5 năm. Tuy nhiên, đó chỉ là màn xuất hiện kéo dài 6 giây cùng Erick Rowan tại sự kiện WrestleMania 32. Từ đó tới nay, đô vật 49 tuổi tập trung vào công việc diễn xuất. Sau quãng thời gian dài, các fan hâm mộ đang rất mong chờ ngày tái xuất của huyền thoại người Mỹ.

Theo Dave Meltzer, cây viết uy tín của làng vật, WWE đang lên kế hoạch kéo The Rock trở lại tại chuỗi sự kiện Survivor Series, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay. Cách đây chưa lâu, Meltzer cũng xác nhận kèo đấu được chờ đợi giữa The Rock vs Reigns được lên kế hoạch diễn ra vào năm sau.

Mike Tyson nhận sai vì đánh giá thấp Logan Paul

Trong trận đấu biểu diễn vào hôm 7/6, Logan Paul đã "sống sót" qua 8 hiệp với Floyd Mayweather. Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi phần đông đều cho rằng "Độc cô cầu bại" sẽ dễ dàng vượt qua Youtuber 26 tuổi.

"Tay đấm thép" Mike Tyson cũng dự đoán Logan sẽ bị hủy diệt bởi Mayweather.Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra. Mới đây, nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử trực tiếp gọi điện cho Logan để nhận sai. "Cậu đã đá đít Mayweather. Tôi đã sai. Tôi rất tự hào về cậu. Bản thân cậu đã cho Mayweather nhận trái đắng. Cậu là một quý ông thực sự. Cậu trải qua 8 hiệp cùng tay đấm hay nhất lịch sử. Tôi vẫn nói với mọi người rằng họ không nên chiến cùng Mayweather. Tuy nhiên, cậu đã làm được", Mike nói với Logan.

