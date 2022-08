Nóng nhất thể thao sáng 14/8: Kyrgios không lo vì 95% fan ủng hộ Federer, Nadal

Kyrgios không lo vì 95% fan ủng hộ Federer, Nadal

Trả lời phỏng vấn Sportskeedam Nick Kyrgios thẳng thắng thừa nhận bản thân không nhận được nhiều sự ủng hộ mỗi khi đối đầu với những tay vợt nhiều fan như Roger Federer hay Rafael Nadal. Dù vậy, "trai hư" làng tennis lại cảm thấy thích thú với áp lực đó.

“Tôi không quan tâm nếu mọi người không thích tôi và phong cách thi đấu của tôi. Thời điểm bắt đầu sự nghiệp, giới truyền thông vẽ ra hình ảnh không đúng về tôi dựa trên những gì tôi làm trên sân. Không ai trong số các bạn hiểu được 95% về tôi mà chỉ nhìn thấy 2% con người tôi trên sân đấu. Hiện tại, tôi cảm thấy dễ dàng hơn một chút khi vượt qua điều đó. Tôi thích đối diện với thực tế rằng mình đang đối đầu với Roger Federer hoặc Rafa Nadal với 95% người hâm mộ ủng hộ họ", trích lời Kyrgios.

Chủ tịch UFC phớt lờ Khabib, chọn McGregor vào top 5 mọi thời đại

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí GQ, chủ tịch UFC Dana White đã lựa chọn Conor McGregor vào danh sách 5 võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời theo quan điểm của ông, bên cạnh Jon Jones, Anderson Silva, Ronda Rousey và Georges St-Pierre. Lí giải quyết định không điền tên Khabib Nurmagomedov vào danh sách này, Dana White cho rằng ông cảm thấy thất vọng vì nhà cựu vô địch hạng nhẹ giải nghệ quá sớm.

Fury từ bỏ đai The Ring, Joshua - Usyk thay thế

Mới đây, Tyson Fury xác nhận sẽ từ bỏ đai vô địch boxing The Ring (do tạp chí danh tiếng The Ring trao cho nhà vô địch boxing các hạng cân). Ngay lập tức, tạp chí The Ring tuyên bố cái tên thay thế Fury sẽ là người chiến thắng trong cặp đấu Anthony Joshua - Oleksandr Usyk diễn ra vào 20/8 tại Saudi Arabia.Trận đấu ban đầu được lên kế hoạch nhằm thống nhất các đai vô địch IBF, WBA, WBO hạng nặng.

Con trai Schumacher bỏ ngỏ tương lai ở F1 2023

Theo RacingNews365.com, đội đua Haas vẫn chưa mở các cuộc đàm phán hợp đồng mới với Mick Schumacher. Được biết, thành tích không tốt ở mùa giải F1 2022 (xếp thứ 15/21) cộng với mâu thuẫn với lãnh đội Guenther Steiner là nguyên nhân khiến Haas chần chừ trong việc giữ chân con trai huyền thoại Michael Schumacher.

