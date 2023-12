Nóng nhất thể thao sáng 13/12: Kyrgios sẵn sàng bỏ ATP để đấu tennis cho Saudi Arabia

Kyrgios sẵn sàng bỏ ATP để đấu tennis cho Saudi Arabia

Nick Kyrgios mới đây bình luận rằng ATP là một tổ chức “sắp chết chìm” và anh sẽ không cảm thấy hối tiếc cơ hội được thi đấu tennis cho một tổ chức mới do Saudi Arabia tài trợ. “Tôi sẽ là người đầu tiên nhảy khỏi con tàu đắm ATP. Ít nhất điều đó sẽ giúp các tay vợt được trả thù lao xứng đáng, đây là môn thể thao có quá ít tay vợt được đền bù xứng với thành quả của họ”, Kyrgios nói.

Nick Kyrgios

PGA Tour đình chỉ Jon Rahm vô thời hạn

Liên quan đến Saudi Arabia, ủy viên Jay Monahan của PGA Tour đã công bố tay golf Jon Rahm sẽ bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn sau khi Rahm ký hợp đồng chính thức gia nhập LIV Golf, tổ chức đối địch do Saudi Arabia tài trợ. Mức thù lao của Rahm được cho là lên tới 450 triệu bảng nhưng Rahm khẳng định vẫn muốn giữ tư cách thành viên của PGA Tour. Đây là động thái đáng chú ý bởi PGA Tour và LIV đang bàn việc sát nhập.

Ngannou không hứng đấu Joshua

Ông bầu boxing Eddie Hearn mới đây thừa nhận khả năng Francis Ngannou đối đầu Anthony Joshua trên sàn boxing là chưa thể bởi phía Ngannou tỏ ra không hào hứng lắm. “Tôi đã liên hệ với bên của Ngannou và nói Joshua sẵn sàng đối đầu anh ta, nhưng đã không nhận được hồi âm. Do vậy tôi đoán họ đã thỏa thuận Ngannou sẽ gặp lại Fury sau khi Fury có trận gặp Usyk”, Hearn tiết lộ.

Martin Nguyễn hẹn đấu Garry Tonon ở ONE Championship

Martin Nguyễn và Garry Tonon cuối cùng cũng sẽ có cơ hội được đối đầu nhau sau khi trận đấu giữa họ được ONE Championship công bố. Theo đó trận đấu ở hạng cân 70kg sẽ là trận đấu chính của sự kiện ONE 165 tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 28/1/2024. Tonon đang là võ sỹ được xếp hạng số 1 của hạng cân 70kg ở ONE và được xem là một trong những chuyên gia Jiujitsu hay nhất của Mỹ, sở hữu thành tích 8 thắng – 1 thua trong sự nghiệp MMA.

