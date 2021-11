Nóng nhất thể thao sáng 12/11: Nadal phủ nhận muốn giải nghệ

Nadal phủ nhận muốn giải nghệ quần vợt

Tay vợt cựu số 1 thế giới Rafael Nadal mới đây đã có một buổi phỏng vấn trực tuyến với người hâm mộ. Khi được hỏi về việc định giải nghệ sau khi mùa giải 2022 khép lại, Nadal đã phủ nhận và cho rằng mình vẫn còn nguyên đam mê và mục tiêu để hướng tới trong sự nghiệp quần vợt. "Vua đất nện" cũng khẳng định mình sẽ chơi golf hoặc một môn thể thao khác nếu buộc phải nói lời chia tay sớm với quần vợt.

Nadal phủ nhận tin đồn giải nghệ sau mùa giải 2022

"Thần đồng" quần vợt Italia thất vọng khi khép lại mùa giải

Tay vợt đầy triển vọng của quần vợt Italia, Jannik Sinner vừa thừa nhận anh vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện sau thất bại trước Andy Murray ở Stockholm Open, đồng thời khép lại mùa giải năm nay của tay vợt này.

Ngôi sao 20 tuổi đã giành được 4 danh hiệu ATP Tour mùa giải năm nay, tất cả đều trên sân đấu cứng. Sinner đã giành được 5 danh hiệu ATP trong sự nghiệp và là tay vợt trẻ nhất đạt được thành tích này kể từ khi Novak Djokovic thiết lập kỷ lục khi mới 19 tuổi.

Raducanu kêu gọi người hâm mộ ngừng gây áp lực

Nhà vô địch US Open năm nay, Emma Raducanu vừa một lần nữa kêu gọi người hâm mộ của mình ngừng gây áp lực sau những thành công ở mùa giải 2021. Raducanu khẳng định việc luôn bị so sánh với phong độ ở US Open đã khiến cô chịu áp lực cực lớn. Đồng thời, tay vợt 18 tuổi cũng tin rằng mình vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân.

Chuyên gia tuyên bố chế độ ăn ảnh hưởng tới sự nghiệp Mike Tyson

Chuyên gia thể lực Cus D’Amato, người từng có thời gian làm huấn luyện viên cho "tay đấm thép" Mike Tyson vừa tiết lộ một thông tin hết sức bất ngờ. Đó là việc Mike Tyson đã không thể kéo dài sự nghiệp đỉnh cao do chế độ ăn kiêng không đúng cách. Cụ thể, Cus D’Amato khẳng định tay đấm huyền thoại đã không nghe lời ông và có những quyết định ăn uống thiếu khoa học dù đã có sự tham khảo từ một số tay đấm cùng thời.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-12/11-nadal-phu-nhan-muon-giai-nghe-c2...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-nhat-the-thao-sang-12/11-nadal-phu-nhan-muon-giai-nghe-c28a19509.html