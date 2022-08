Nóng nhất thể thao sáng 10/8: US Open suýt cấm tay vợt Nga & Belarus

US Open suýt cấm tay vợt Nga & Belarus

Sau khi Wimbledon cấm các tay vợt Nga & Belarus tranh tài do cuộc chiến tại Ukraine, ban tổ chức US Open cũng suýt ban hành lệnh cấm này. Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ công bố một sự kiện tennis gây quỹ cho Ukraine vào ngày 24/8 và ban đầu định cấm các tay vợt của Nga & Belarus dự, nhưng sau đó đã mời được tay vợt nữ người Belarus Victoria Azarenka đến dự nên họ cho biết US Open sẽ không cấm các tay vợt Nga & Belarus thi đấu.

Daniil Medvedev đã bị cấm dự Wimbledon vì cuộc chiến tại Ukraine

Serena Williams tin mình sắp giải nghệ

Serena Williams vừa có chiến thắng đầu tiên trong một trận đánh đơn sau hơn 1 năm khi hạ Nuria Parrizas Diaz ở giải National Bank Open tại Toronto, Canada. Nói chuyện với phóng viên sau trận, Serena thừa nhận cô cảm thấy mình đang sắp đến gần với thời điểm giải nghệ: “Tôi nghĩ cuối đường hầm vẫn có ánh sáng, đó là sự tự do và tôi đang đến gần nó. Tôi vẫn thích thi đấu tennis nhưng không thể tiếp tục mãi được”.

Mới đây, trên tạp chí Vogue, cựu số 1 thế giới tiếp tục lên tiếng về chuyện sẽ chia tay tennis trong tương lai. Tuy nhiên Serena không đưa ra thời điểm chính xác cho chuyện đó. Serena cho biết: "Tôi chưa bao giờ thích dùng từ 'giải nghệ' để nói về vấn đề này. Tôi nghĩ chính xác hơn đó là 1 sự chuyển đổi, 1 sự 'tiến hóa'. Tôi ở đây để nói với các bạn rằng tôi đang 'tiến hóa' và sắp thoát khỏi tennis. Cuộc sống này còn nhiều điều quan trọng khác ngoài tennis. Đó là gia đình và chuyện kinh doanh."

Thêm 2 nhà vô địch golf gia nhập giải LIV

Nhà vô địch golf British Open, Cameron Smith, cùng với Marc Leishman, người 6 lần đoạt chức vô địch trong hệ thống PGA Tour, đã trở thành những tay golf mới nhất công bố mình sẽ thi đấu cho hệ thống giải golf LIV do Saudi Arabia tài trợ. Theo một số nguồn tin, hai tay golf này thậm chí được tiếp xúc bởi bên tổ chức giải từ tận 2017, cho thấy kế hoạch lập giải golf từ phía Saudi Arabia đã có từ lâu. Dự kiến 2 tay golf này cũng sẽ bị PGA đình chỉ thi đấu như những VĐV khác đã “đào tẩu” sang LIV.

Hamilton mơ hồ về tương lai

Hợp đồng của Lewis Hamilton với Mercedes sẽ hết hạn vào năm 2023 và đã có những đồn đoán về khả năng anh sẽ giải nghệ sớm với đường đua F1. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn cho tạp chí Vanity Fair, Hamilton lại tỏ ra lấp lửng: “Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không nghĩ về chuyện gia hạn. Tôi vẫn thích đua xe, tôi vẫn cảm thấy mình bị thách thức bởi các cuộc đua và chưa muốn bỏ cuộc”.

