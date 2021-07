Những chuyện lạ Olympic từ A tới Z: Doping, đá vỡ mặt trọng tài, khoả thân thi đấu thời cổ đại

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 10:01 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin Olympic) Những điều lạ lùng nhất tại các kỳ Olympic nhiều tới mức có thể xếp thành bảng chữ cái.

Olympic Tokyo 2021 diễn ra tại Nhật Bản là kì Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử không đón khán giả cổ vũ bởi đại dịch Covid-19. Hàng nghìn VĐV đang trải qua kỳ Olympic đặc biệt nhất lịch sử. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những điều đặc biệt trong quá khứ tại Thế vận hội xếp theo bảng chữ cái từ A tới Z.

Võ sĩ Cuba đá trọng tài

A dành cho… ANGER: Vận động viên Taekwondo người Cuba, Angel Matos, đã bị truất quyền thi đấu và cấm thi đấu tại Olympic Bắc Kinh 2008 sau khi đá vào mặt trọng tài sau khi để thua ở trận tranh HCĐ.

B nói về…BEER: Tại Olympic 1968 ở Mexico, VĐV điền kinh người Thụy Điển Hans-Gunnar Liljenwall đã bị loại sau khi uống một vài cốc bia để giúp tinh thần ổn định hơn. Tại cuộc đua Marathon năm 1900, Georges Touquet-Daunis cũng uống bia trên đường chạy tại Paris và không thể chạy tới đích.

C dành cho… Charles: Charles Hefferon của Anh đã thất bại trong việc giành HCV marathon tại Thế vận hội London 1908 sau khi dừng lại uống một ly C sủi. Trong cùng một cuộc đua, "người chiến thắng" Dorando Pietri vốn bị kiệt sức đã bị loại sau khi anh được giúp đỡ qua đường.

D nói về…DRUGS (chất cấm): VĐV chạy nước rút người Canada Ben Johnson đã bị tước HCV 100m ở Thế vận hội Seoul 1988 vì sử dụng doping.

Eric không cần bơi quá nhanh vẫn vô địch

E dành cho…ERIC THE EEL: Eric Moussambani, đến từ Guinea, có biệt danh "Eric the eel" tại Thế vận hội Sydney 2000, sau khi giành chiến thắng ở cự ly 100m bơi tự do với thành tích chậm kỷ lục, bởi các đối thủ khác đều bị loại.

F là cho… FENCING FRAUD (Fraud đấu kiếm): VĐV điền kinh Boris Onishchenko của Liên Xô đã bị loại khỏi Thế vận hội năm 1976 vì giấu một thiết bị là vũ khí trong người khi thi đấu.

G là cho…GUN GREAT (tay súng vĩ đại): Karoly Takacs, người Hungary, đã giành được HCV ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m vào năm 1948 và 1952, sau đó anh bị mất cánh tay phải trong một vụ nổ lựu đạn trong quân đội. Không chấp nhận lùi bước, VĐV này sau đó tham gia bắn súng bằng tay trái.

H là câu chuyện về ... Hair (tóc): Năm 1956, vận động viên nâng tạ người Mỹ Charles Vinci phát hiện mình thừa 200 gram. Do đó VĐV này đã chấp nhận cắt trọc để đủ điều kiện thi đấu và giành HCV tại Melbourne, Australia.

Greg Louganis vỡ đầu vì nhảy cầu vẫn giành HCV

I nói về…INJURY (chấn thương): VĐV nhảy cầu Mỹ Greg Louganis nỗ lực vượt qua nỗi đau để giành HCV tại Thế vận hội Seoul 1988. Trước đó ở vòng 1, sau cú nhảy đầu anh đập vào ván, bị chấn động và phải khâu đầu.

J liên quan đến một sự cố diễn ra tại Olympic tố chức tại … Japan (Nhật Bản): Vận động viên bơi lội bốn lần đoạt HCV người Australia, Dawn Fraser đã bị cấm thi đấu 10 năm sau khi xé một lá cờ Olympic tại Thế vận hội Tokyo năm 1964.

K là dành cho… KARDASHIANS: Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Caitlyn Jenner, nổi tiếng với chương trình "Keeping Up With The Kardashians", từng giành HCV 10 môn phối hợp tại Thế vận hội năm 1976 ở Montreal.

L dành cho…LIFT (cuộc đua gian lận): Cuộc đua marathon tại Thế vận hội Olympic St Louis năm 1904 được tổ chức trên một đường đồi núi vào giữa buổi chiều nắng như thiêu. Chỉ có 14 trong số 32 người xuất phát về đến đích. Fred Lorz là người cán đích đầu tiên, tuy nhiên sau đó VĐV bị phát hiện gian lận, ngồi lên xe ô tô trước khi về đích.

M nói về ... MURDER (vụ sát hại): Stella Walsh của Ba Lan đã giành được HCV điền kinh nữ tại Thế vận hội Berlin năm 1936. Bà bị sát hại năm 1980 ở tuổi 69 khi chống trả bọn cướp có vũ trang. Khám nghiệm tử thi sau đó cho biết Walsh có bộ phận sinh dục của nam giới.

N là ... NICE (hành động đẹp): Tại Thế vận hội 1928 ở Amsterdam, VĐV chèo thuyền người Australia Bobby Pearce đã dừng lại để cho một gia đình vịt bơi ngang qua. Bất chấp đối thủ vượt lên, sau đó anh nỗ lực vượt qua và giành chiến thắng.

O dành cho… OLD (già): Tay súng người Thụy Điển và từng ba lần đoạt HCV Oscar Swahn đã trở thành VĐV Olympic cao tuổi nhất ở tuổi 72 vào năm 1920, cụ tham dự nội dung mà các đối thủ cùng bắn vào mục tiêu hình con nai.

P là nghĩa của… PIGEONS (bắn bồ câu): Tay súng thiện xạ người Bỉ Leon de Lunden đã giành được một trong những danh hiệu Olympic kỳ lạ nhất trong cuộc thi bắn chim bồ câu trực tiếp năm 1900 tại Paris, hạ gục tổng cộng 21 con chim.

Q là cho… QUIRKY (ngụy trang): Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ George Eyser đã giành được sáu huy chương tại Thế vận hội 1904 ở St Louis, Missouri, mặc dù có một cái chân trái bằng gỗ. Ngày nay những VĐV khuyết tật như vậy sẽ được tham dự Paralympic.

R dành cho… ROYALS (người trong hoàng tộc): Công chúa Anne đã thi đấu tại Thế vận hội năm 1976. Tại London 2012, con gái của cô và người bạn cưỡi ngựa Zara Tindall đã giành HCB.

S dành cho… SAFETY FIRST (an toàn là trên hết): Võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali rất lo lắng về việc bay đến Rome tham dự Olympic 1960, ông đã đeo 1 chiếc ô trong suốt chuyến bay. Huyền thoại sau đó giành HCV Olympic cho Mỹ.

T là cho… TARZAN: VĐV Olympic Johnny Weissmuller đã giành được 5 HCV tại Thế vận hội cho Mỹ trước khi đảm nhận vai Tarzan ở 12 bộ phim.

"Tia chớp" Bolt từng giành 8 HCV điền kinh Olympic

U dành cho… USAIN BOLT: VĐV chạy nước rút giành 8 HCV người Jamaica tiết lộ anh đã ăn 100 cánh gà chiên tại Thế vận hội Bắc Kinh vì anh thấy đồ ăn Trung Quốc “kỳ cục”.

V dành cho… VILLAIN (kẻ côn đồ): Vào thời điểm Harold Sakata đóng vai Oddjob trong bộ phim Goldfinger về James Bond năm 1964, anh đã giành được HCB môn cử tạ Thế vận hội London 1948.

W… là từ WAR (chiến tranh): Tướng của quân đội Mỹ, George S Patton, nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, đã thi đấu năm môn phối hợp tại Thế vận hội 1912 ở Stockholm.

X là ... X-RATED (dành cho người lớn): Thế vận hội Olympic hiện đại bắt đầu vào năm 1896, trước đó các VĐV Olympic cổ đại ở Hy Lạp từng thi đấu khỏa thân.

Y dành cho… YOUNGEST (trẻ): Vận động viên thể dục dụng cụ người Hy Lạp Dimitrios Loundras mới 10 tuổi khi tham gia Thế vận hội Athens 1896. Ở tuổi 13, vận động viên trượt ván Sky Brown sẽ trở thành vận động viên Olympic trẻ nhất của nước Anh tại Tokyo.

Z dành cho… ZOLA BUDD: Abebe Bikila, người Ethiopia, đã giành chiến thắng trong cuộc thi chạy marathon năm 1960 tại Thế vận hội Rome bằng chân trần. Zola sinh ra ở Nam Phi, đã từng chạy mà không cần giày tại Thế vận hội năm 1984 ở Los Angeles.

