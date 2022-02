Nhận định tennis vòng 2 Rotterdam Open: Murray gặp khó, Tsitsipas coi chừng "ẩn số"

Stefanos Tsitsipas - Ilya Ivashka: Khoảng 20h, 10/2

Tsitsipas đã khởi đầu giải ATP 500 trên đất Hà Lan bằng chiến thắng nhọc nhằn 7-5, 6-7 (1), 6-4 trước Alejandro Davidovich Fokina. Ngược lại, Ivashka dễ dàng đánh bại Lloyd Harris 6-2, 6-3 ở vòng đầu tiên.

Tsitsipas nhọc nhằn vượt qua vòng 1

Đây mới chỉ là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai tay vợt nhưng Tsitsipas rõ ràng được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhờ vào thứ hạng ATP (4 so với 48). Tuy nhiên, tay vợt người Hy Lạp lại gặp bất lợi về thể lực do phải trải qua 3 set ở vòng 1.

Ivashka không gặp quá nhiều thử thách ở vòng 1, nhưng tay vợt người Belarus sẽ phải duy trì phong độ cao nếu muốn có cơ hội gây bất ngờ trước Tsitsipas. Tay vợt hạng 48 thế giới sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những cú giao bóng, đặc biệt phù hợp với mặt sân trong nhà ở Rotterdam.

Andy Murray - Felix Auger Aliassime: Khoảng 1h30, 11/2

Xếp hạng 95 ATP, Murray vào đến vòng 2 sau khi đánh bại Alexander Bublik với tỷ số 7-6 (6), 6-4. Trong khi đó, Aliassime tham dự Rotterdam Open với tư cách là hạt giống số 3 nhưng tay vợt người Canada đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua Egor Gerasimov sau 3 set với các tỷ số 3-6, 6-2, 6-2.

Murray có cơ hội phục thù Aliassime

Đây sẽ là lần thứ 2 Murray và Aliassime đối đầu nhau. Thành tích đối đầu hiện là 1-0 cho Auger-Aliassime, nhưng hai tay vợt lại chưa bao giờ so tài với nhau trên mặt sân cứng trong nhà. Ở lần gặp nhau duy nhất trước đây, Aliassime đã thắng Murray 6-2, 6-3, 6-4 ở vòng 2 US Open năm 2020. Do đó, đây sẽ là cơ hội để tay vợt người Vương quốc Anh đòi lại món nợ trước đối thủ trẻ tuổi.

