Nhà vô địch SEA Games tung đòn siết “dị” thần tốc, lập kỷ lục giải MMA số 1 Việt Nam

Màn so tài giữa Đào Hồng Sơn và Phạm Ngọc Cảnh ở hạng cân hạng cân 56 kg nam là trận đấu tâm điểm của sự kiện MMA chuyên nghiệp số 1 Việt Nam LION Championship 14 diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) tối ngày 15/6.

Đòn bẻ tay trên không cực độc giúp Đào Hồng Sơn (quần xanh) có chiến thắng

Hồng Sơn từng giành 2 HCV Jujitsu ở 2 kỳ SEA Games 31 và 32 cũng như giành HCV Jujitsu Bãi biển thế giới 2022. Trong khi đó, Ngọc Cảnh được đánh giá rất cao về chuyên môn khi đến từ võ đường Liên Phong của Johnny Trí Nguyễn.

Ngay khi trận đấu bắt đầu, Ngọc Cảnh phòng thủ thành công cú vật đầu tiên của Hồng Sơn, nhưng liên tiếp dính đòn tay sau của đối thủ. Ngọc Cảnh quyết định lao vào thực hiện đòn vật, nhưng ngay lập tức phải trả giá khi Hồng Sơn cho thấy mình là một cao thủ Jujitsu. Nhà vô địch SEA Games triển khai một tình huống bẻ tay (armbar) giữa không trung khiến Ngọc Cảnh phải đập tay xin thua.

Hồng Sơn lập kỷ lục với chiến thắng knock-out chỉ trong 17 giây

Đặc biệt, chiến thắng knock-out này của Hồng Sơn chỉ diễn ra trong 17 giây đầu tiên của trận đấu, qua đó giúp anh trở thành chủ nhân của cú siết nhanh nhất đấu trường LION Championship sau ba mùa giải. Kỷ lục trước đó thuộc về Trình Hữu Minh khi anh đánh bại Đào Hữu Quý tại LION Championship 08 bằng đòn bẻ chân ở giây thứ 30 của hiệp 1.

Ở trận thứ chính của sự kiện, Nguyễn Hoàng Thạch đã thắng knock-out trước Trần Trọng Kim với đòn siết cổ máy chém chính xác ở 2 phút 55 giây của hiệp 3. Màn so tài mãn nhãn giữa Trọng Kim và Hoàng Thạch cũng giúp hai võ sĩ nhận giải thưởng “Trận đấu của đêm” (Fight Of The Night) với 10 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi người.

Nguyễn Hoàng Thạch (quần đỏ) knock-out Trần Trọng Kim ở trận thứ chính

Loạt trận hạng A LION Championship lần này cũng chứng kiến nhiều pha kết thúc đáng chú ý. á quân hạng 77 kg mùa giải 2022 Lý Văn Huỳnh trở lại bằng đòn đá hạ knock-out Lưu Nhân Nghĩa chỉ sau hơn 1 phút thi đấu.

Trong khi đó, kiện tướng Jujitsu quốc gia Phan Thanh Tùng tiếp tục cho thấy sức mạnh áp đảo khi đánh bại Lê Huy Hoàng bằng đòn siết cổ trong hiệp 1. Ở trận đấu còn lại của hạng A, á quân mùa giải 2022 hạng 52 kg nữ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa giành chiến thắng tính điểm trước Lê Thị Thúy Vy. Sự kiện tiếp theo LION Championship 15 sẽ trở lại vào ngày 13/7 tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội).

