Người khổng lồ 2m24 khiến phái đẹp mê mẩn: Bế 4 mỹ nhân trên tay

Thứ Bảy, ngày 27/06/2020 16:06 PM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin hậu trường) Đô vật được ví như "kỳ quan thứ 8 thế giới" có sức cuốn hút lớn với phụ nữ.

Lực sĩ người Pháp, Andre the Giant (tên thật Andre Rene Roussimoff) (sinh 1946 - mất 1993) là một trong những đô vật có cơ thể to lớn nhất lịch sử với chiều cao 2m24 và đạt cân nặng lên tới 240 kg. Ông được yêu mến không chỉ bởi sức mạnh nổi trội mà còn bởi sự thân thiện và dễ mến đối với mọi người xung quanh.

Andre có thể hình khổng lồ so với các đối thủ

Andre Roussimoff là con của một cặp vợ chồng nhập cư tới Pháp, bố ông gốc Bulgaria và mẹ người Ba Lan. Ngay từ khi nhỏ, ông đã có thể hình khổng lồ so với đám bạn, đây là kết quả của triệu chứng bệnh to cực, năm 12 tuổi ông đã đạt 1m91 và nặng 90 kg. Triệu chứng bệnh to cực gây ra bởi hóc môn tăng trưởng dư thừa, điều này khiến ông đạt 2m24 và nặng 240 kg khi trưởng thành và được ví như "kỳ quan thứ 8 của thế giới".

Vào năm 18 tuổi, Roussimoff chuyển đến Paris và học đấu vật chuyên nghiệp từ một nhà quảng bá môn vật tại đây. Roussimoff lấy tên là "Greant Ferre" dựa theo tên của anh hùng dân gian Pháp Grand Ferré, bắt đầu đấu vật ở Paris và các vùng lân cận. Sau đó ông tạo dựng tên tuổi ở các đấu trường vật tại Anh, Đức, Australia, New Zealand và châu Phi.

Ông đến Nhật Bản vào năm 1970, được người ta gọi là "Monster Roussimoff", đấu vật cho sự kiện IWE. Thi đấu cùng với các đồng đội khác, ông sớm trở thành nhà vô địch đồng đội cùng Michael Nador. Trong thời gian tại đây, các bác sĩ phát hiện ra ông bị bệnh to cực.

Roussimoff sau đó chuyển tới Montreal, Canada rồi có sự nghiệp thành công nhất khi đặt chân tới Mỹ. Tham dự sự kiện đấu vật lớn nhất thế giới (WWE), ông được ghi nhận là nhà vô địch trọn đời của giải WWF.

Andre còn được biết đến là một ngôi sao điện ảnh của thế kỷ 20 cùng với cố huyền thoại boxing Muhammad Ali, ông để lại dấu ấn khó quên với vai diễn Fezzik khổng lồ trong phim "The Princess Bridge".

Andre là một đô vật thân thiện, ông có rất nhiều người hâm mộ ở những nơi mà ông từng thi đấu. Thể hình khổng lồ của cố đô vật thu hút sự chú ý của rất nhiều người đẹp tại Mỹ, có hàng trăm cổ động viên nữ xếp hàng để xin chụp ảnh với Andre sau mỗi sự kiện.

Chiều lòng các fan nữ, nhiều lần ông bế bổng họ lên để chụp ảnh, trong một lần cao hứng người khổng lồ nước Pháp còn bế cùng lúc 4 người phụ nữ xinh đẹp bằng hai tay. Đây chính là bức hình ấn tượng nhất, nó gần như đi vào huyền thoại bởi mỗi khi nhắc tới Andre người ta lại nhớ về tấm hình bế 4 người phụ nữ xinh đẹp trên tay.

Andre được phái đẹp yêu mến, họ luôn muốn tiếp cận để được chụp chung với ông

Hai bức hình đi vào huyền thoại, Andre bế 4 người đẹp trên tay dễ dàng

