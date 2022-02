Ngã ngửa người đẹp vạch áo cho vạn người xem, lại "ngựa quen đường cũ"

Một giải đua xe tại Mỹ vào tháng trước bỗng nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi sự cố trên khán đài. Nữ cổ động viên (CĐV) xinh đẹp này do sử dụng quá nhiều bia đã mất kiểm soát, cô hò hét rồi vạch áo khoe trọn "vòng 1" làm huyên náo khán đài.

Mari gây huyên náo sân vận động, sau đó cô đã bị bạn trai nói lời chia tay

Những người đàn ông tỏ ra vô cùng thích thú, còn một nữ khán giả khác bước lên đôi co với cô nàng táo bạo vì thể hiện những hình ảnh bị xem là phản cảm trước mặt những đứa trẻ cùng có mặt trên khán đài, sau đó còn xảy ra ẩu đả giữa 2 người.

Sau scandal này, người dùng mạng xã hội nhanh chóng tìm ra danh tính cô gái gây "bão" tại sân vận động chính là Danae Mari, cô nàng từng miễn nhiễm với scandal trong quá khứ.

Sáng hôm sau Danae Mari tỉnh dậy, cô giải thích do quá say nên đã hành động trong vô thức nhưng bạn trai của Danae Mari không nghĩ vậy. Do không chịu nổi sức ép từ gia đình, người đàn ông đã nói lời chia tay Mari sau 11 năm yêu đương.

Trở thành người nổi tiếng sau 1 đêm (Instagram của Mari hiện có 35.000 người theo dõi) nhưng đánh mất bạn trai, Mari dường như không còn gì để mất, cô cân nhắc trở thành một người mẫu "ảnh nóng".

Hình ảnh táo bạo mới nhất cho thấy Mari đang hướng tới công việc có thể giúp cô kiếm bội tiền

Như để tiến gần hơn tới công việc mới, vào ngày 7/2 vừa qua Mari đăng tải bức ảnh cởi áo, khoe trực diện "vòng 1" trên Instagram.

Bức ảnh nhận được hơn 4.000 lượt thích, bên cạnh đó là hàng trăm bình luận ngợi khen vẻ đẹp của "cô nàng nổi loạn". Mari đang tiến rất gần tới công việc trở thành một "người mẫu ảnh nóng", nơi nhiều mỹ nhân xinh đẹp đang đổi đời nhờ kiếm được nhiều tiền bằng công việc khoe ảnh.

