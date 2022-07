Nadal hé lộ kế hoạch US Open, quyết ngăn Djokovic san bằng Grand Slam

Rafael Nadal đã lỡ cơ hội vô địch Wimbledon 2022 sau khi rút khỏi trận bán kết gặp Nick Kyrgios, và do đó anh chưa có được cơ hội đoạt cả 4 Grand Slam trong 1 năm. Nhưng sự tiếc nuối đó sẽ không kéo dài lâu bởi Nadal giờ có một cuộc đua khác, đó là cuộc đua số Grand Slam với Novak Djokovic.

Djokovic phải rời Wimbledon vì chấn thương khiến Djokovic có danh hiệu Grand Slam thứ 21

Chức vô địch tại Wimbledon khiến Djokovic có danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong khi Nadal chỉ hơn anh có 1 cúp vô địch, do đó tỷ số có thể bị san bằng vào tháng 9 tới đây khi US Open diễn ra và cả 2 tay vợt huyền thoại cùng xuất hiện để đua vé vào chung kết.

Một trận chung kết Nadal – Djokovic tranh Grand Slam chắc chắn sẽ là một cái kết rất đáng xem trong một năm mà làng quần vợt tiếp tục chứng kiến phong độ đỉnh cao của hai siêu sao này.

Các fan đã lo lắng cho Nadal sau khi anh phải rời Wimbledon với chấn thương cơ bụng và không biết khi nào có thể trở lại, nhưng mối lo lắng đã không còn. Nadal chỉ phải mất khoảng 1 tháng bình phục trước khi trở lại, và anh sẽ có 2 giải đấu làm nóng trước khi bước vào chiến dịch US Open.

Bộ trang phục Nadal công bố anh sẽ mặc ở US Open

Để khiến các fan an tâm, Nadal đã công bố trang phục thi đấu của mình tại US Open cũng như 2 giải khởi động là Montreal và Cincinnati. Tay vợt 36 tuổi sẽ mặc bộ trang phục áo xám quần tím tại Montreal và Cincinnati, trong khi ở US Open anh sẽ diện trang phục màu đỏ sậm, một màu anh hiếm khi mặc khi thi đấu ATP Tour.

Nadal đã có 5 lần vô địch tại Montreal và anh chỉ cách 1 danh hiệu nữa để bằng cựu tay vợt Ivan Lendl, người đăng quang 6 lần ở Canada. Trong khi đó giải Cincinnati mới chỉ 1 lần được Nadal đăng quang vào năm 2013, cũng là lần duy nhất anh vào chung kết giải.

