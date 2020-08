Mỹ nhân bóng chuyền Hàn Quốc qua đời gây chấn động, nghi vấn tự tử

(Tin thể thao - Tin bóng chuyền) Go Yoo Min - một trong những mỹ nhân của làng bóng chuyền Hàn Quốc, vừa qua đời gây sốc. Truyền thông xứ sở Kim chi đồn đoán rằng cố vận động viên này tự tử.

Tờ All Kpop dẫn nguồn tin từ cảnh sát huyện Gwangju (tỉnh Gyeonggi) sáng ngày 1/8, nữ vận động viên bóng chuyền Go Yoo Min được tìm thấy qua đời trong nhà riêng. Người đầu tiên tìm thấy cô Go Yoo Min là một người đồng đội cũ.

Nữ vận động viên bóng chuyền Go Yoo Min qua đời gây sốc

Người đồng đội tạm thời được giấu tên đã cố gắng liên lạc với Go Yoo Min bằng điện thoại nhưng không được. Sau đó, cô đi đến nhà của Go Yoo Min và phát hiện sự việc nên đã gọi cảnh sát.

Hiện tại, nhà chức trách nhận định rằng không có vụ đột nhập, người ngoài cuộc hoặc mục đích phạm tội liên quan đến vụ án. Và họ dự đoán rằng có thể Go Yoo Min đã tự kết liễu đời mình.

Nữ vận động viên Go Yoo Min từng là cựu cầu thủ của đội bóng chuyền Hyundai Hillstate (Suwon Hyundai Engineering & Construction Hillstate). Go Yoo Min đã nghỉ thi đấu từ tháng 3 mùa giải 2019/20 và xin tự nguyện rút khỏi CLB mùa giải 2019/20 với lý do cá nhân. Go Yoo Min chỉ mới 25 tuổi và chơi rất nổi bật ở vị trí chủ công.

Thi đấu khá hay trong đội hình của CLB Hyundai Hillstate, nữ vận động viên này đã gặt hái được những thành công nhất định. Thông tin Go Yoo Min qua đời là một thông tin chấn động với làng bóng chuyền Hàn Quốc. Tất cả đều bày tỏ niềm thương tiếc cho Go Yoo Min - cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng yểu mệnh.

