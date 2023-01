Mỹ nhân bạn gái Tommy Paul: Động lực để "ngựa ô" đấu Djokovic ở bán kết

Tommy Paul cho đến trước Australian Open 2023 hầu như chưa được biết đến nhiều. Thật ngạc nhiên khi VĐV người Mỹ chỉ xếp hạng 35 ATP này lại có thể đi đến bán kết đơn nam của giải Grand Slam trên đất Úc, đối đầu với tay vợt vĩ đại nhất giải đấu Novak Djokovic.

Tay vợt Tommy Paul có cô bạn gái xinh đẹp Paige Lorenze

Theo lý giải của tờ Daily Mail, động lực của Tommy Paul là bởi tay vợt này có sự cổ vũ nhiệt tình của cô bạn gái Paige Lorenze. Không hề ngoa khi khẳng định rằng mỹ nhân này là một trong số nàng WAG đẹp nhất trong nhóm các cô vợ hoặc bạn gái của các tay vợt tennis.

Paige Lorenze không phải cái tên xa lạ. Cô là bạn gái cũ của nam tài tử điện ảnh Armie Hammer, vốn thành danh trong bộ phim " Call Me By Your Name". Thậm chí, vào năm 2021 khi cả hai đường ai nấy đi, Paige Lorenze và Armie Hammer còn tạo ra một lùm xùm. Khi đó, Paige tố cáo nam tài tử Armie Hammer là kẻ "bạo dâm", nhiều lần tấn công tình dục cô.

Sau khi chia tay Armie Hammer, Paige Lorenze ngã vào vòng tay của Tommy Paul. Mối tình của họ êm đềm hơn, khi mà Tommy là một chàng trai dễ mến, điềm tĩnh. Trong khi đó, Paige Lorenze với vẻ đẹp ngọt ngào của mình, cũng biết cách hái ra tiền và không cần sống dựa vào bạn trai.

Paige Lorenze từng có những bộ hình bán nude "lấp ló" táo bạo. Cô là một người mẫu có tiếng tại xứ sở cờ hoa. Ngoài ra, Lorenze đang sở hữu thương hiệu thời trang riêng Dairy Boy, trang Instagram với hơn 400.000 lượt theo dõi cùng kênh phát thanh riêng.

Càng đáng ngạc nhiên hơn khi biết rằng, Paige Lorenze từng là VĐV thể thao chuyên nghiệp. Cô theo nghiệp trượt tuyết, được đào tạo bài bản tại Burke Mountain Academy từ năm 2012 đến 2016. Chỉ có điều, Lorenze sau này rẽ ngang sự nghiệp nhưng vẫn trở nên nổi tiếng trong giới thể thao theo cách của riêng mình.

Chỉ tiếc ở trận bán kết hôm 27/1, Tommy Paul đã thua Djokovic sau 3 set. Anh sẽ học hỏi được nhiều hơn khi lần đầu tiên vào bán kết Australian Open và đối đầu huyền thoại sống làng tennis như Djokovic.

* Một số hình ảnh về Paige Lorenze - bạn gái của Tommy Paul:

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/my-nhan-ban-gai-tommy-paul-dong-luc-de-34ngua-o34-dau-djokovic...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/my-nhan-ban-gai-tommy-paul-dong-luc-de-34ngua-o34-dau-djokovic-o-ban-ket-c28a47358.html