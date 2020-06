Mike Tyson gây sốc, hùng hổ lao vào phòng tỷ phú Donald Trump vì ghen

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin boxing) Mike Tyson từng có khoảnh khắc ghen tuông với Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Theo Sports.Yahoo, trong quá khứ huyền thoại boxing Mike Tyson và tỷ phú Mỹ Donald Trump từng có mối quan hệ khăng khít. Ông Trump, người đang giữ chức Tổng thống nước Mỹ, từng là người cố vấn tài chính cho Mike "thép" vào năm 1988, tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau nên ông Trump đã không tiếp tục sát cánh với "Tay đấm thép".

Mike Tyson từng xông vào phòng định đánh tỷ phú Trump vì ghen tuông

Trong cuốn sách viết về ông Donald Trump có tên "Trump Nation: The Art of Being the Donald" của tác giả Tim O'Brien, Tyson bị cáo buộc từng xông vào văn phòng định hành hung tỷ phú Trump. Mike Tyson xông vào văn phòng của Donald Trump và hỏi tỷ phú nước Mỹ có ngủ với vợ mình hay không.

Ở thời điểm đó, Mike Tyson đang sống cùng cô vợ đầu tiên Robin Givens, người từng bị "Tay đấm thép" bắt gặp có mối quan hệ với tài tử Hollywood, Brad Pitt, ở thời điểm hai người chưa chính thức chia tay. Chính cô vợ Givens, vốn đã lấy đi rất nhiều tài sản của Tyson, là một trong những nguyên nhân khiến "Tay đấm thép" khánh kiệt và phải tuyên bố phá sản nhiều năm sau đó.

Theo ông Trump chia sẻ trong cuốn sách của Tim O'Brien: "Nếu tôi trả lời là có, tôi đã chết... Bạn sẽ không có cơ hội nào. Đó là nhà vô địch hạng nặng thế giới, anh ấy như thể có một bộ áo giáp chắc chắn".

Hiện tại Tổng thống Trump và Mike Tyson vẫn có quan hệ rất tốt

Trải qua sự cố ngoài ý muốn đó, hiện tại Mike Tyson và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có mối quan hệ rất tốt, bằng chứng là ở video tập luyện mới nhất của "Tay đấm thép", ông Trump đã gửi tới võ sĩ 53 tuổi lời chúc mừng.

Hiện tại Mike Tyson đang tập luyện chăm chỉ để hướng tới những màn so tài nhằm mục đích từ thiện, đối thủ tiềm năng nhất của "Tay đấm thép" chính là Evander Holyfield.

Ngoài ra "Tay đấm thép" cũng sẵn sàng đấu với Tyson Fury, võ sĩ chỉ mới 31 tuổi, hiện đang giữ đai WBC hạng nặng thế giới... Ý tưởng điên rồ này đã bị võ sĩ Dillian Whyte cảnh báo có thế khiến Mike Tyson "mất mạng trên sàn đấu".

