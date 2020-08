Lực sỹ thể hình khổng lồ gặp "tiếng sét ái tình" với diễn viên xinh đẹp

(Tin thể thao, tin võ thuật) Mối tình giữa diễn viên xinh đẹp và chàng đô vật có biệt danh "Quái thú" trên sàn WWE được nhiều người chú ý khi họ có sự chênh lệch rất lớn về chiều cao.

Trong giới thể thao có rất nhiều các mối tình cộc lệch giữa các đôi như vợ chồng lực sĩ "Thần Thor" Hafþor Bjornsson, cựu võ sĩ Klitschko và vợ cũ, hay những mối tình của vợ chồng cầu thủ bóng rổ Boban Marjanovic...Với đấu vật, cặp vợ chồng "The Great" Khali (cao 2m18, thân hình thuộc diện "khổng lồ") với vợ, nữ diễn viên Harminder Kaur (1m75) đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực.

Chuyện tình cộc lệch của "The Great" Khali (2m18) và vợ Harminder Kaur (1m75)

Harminder Kaur, sinh năm 1972 là nữ diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ, cô từng nhập vai xuất sắc trong bộ phim "Kambdi Kallai". Sở hữu gương mặt đẹp, cao 1m75, ở Ấn Độ, cô được nhiều người đàn ông có địa vị cao theo đuổi, nhưng Kaur từ chối tất cả. Bởi người phụ nữ xinh đẹp đã trúng "tiếng sét ái tình" khi gặp đô vật khổng lồ "The Great" Khali.

Sau nhiều năm hẹn hò, yêu đương, họ làm lễ cưới vào năm 2002. Hai người sống hạnh phúc và có chung một cô con gái kể từ thời điểm đó. So với cô vợ xinh đẹp tài năng, "The Great" Khali, người có gương mặt khá dữ tợn, bị nhiều người đánh giá là không tương xứng, nhưng bù lại, tài năng của anh là điều không ai có thể phủ nhận.

"The Great" Khali (sinh năm 1972) bắt đầu tham gia sới vật chuyên nghiệp năm 2000 tại trường huấn luyện đấu vật chuyên nghiệp độc lập All Pro Wrestling của Mỹ.

Sau nhiều lần "lặn ngụp" với các sàn đấu, cuối cùng Khali cũng đến được giải đấu vật chuyên nghiệp thế giới WWE, nơi vinh danh tên tuổi anh như một trong những ngôi sao vật tự do nổi tiếng nhất thế giới, với danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới năm 2007.

Ngoài danh hiệu nhà vô địch vật tự do, "The Great" Khali còn được biết đến là một ngôi sao điện ảnh khi xuất hiện trong 4 phim của Hollywood và 2 phim của điện ảnh Bollywood. Sau khi giải nghệ WWE, hiện tại "The Great" Khali chuyển qua sự nghiệp thể hình, ở tuổi 47 anh đang sở hữu thân hình mà nhiều lực sĩ cũng phải mơ ước.

Cặp đôi có hôn nhân hạnh phúc từ năm 2002

"The Great" Khali có gương mặt khá dữ tợn

"The Great" Khali cao hơn vợ 43cm

Hiện tại anh đang là lực sĩ thể hình

Anh gọn gàng, cơ bắp rõ nét hơn nhiều so với thời còn đấu vật WWE

