Liên đoàn bi-a châu Á bị tố thiên vị, cấm thi đấu cơ thủ Việt Nam không đúng

PBA Tour khẳng định ACBS thiên vị, sai trái trong án phạt bi-a Việt Nam

Như đã đưa tin trước đó, Liên đoàn Billiards thể thao châu Á (ACBS) đã gửi văn bản tuyên bố sẽ cấm mọi hoạt động của tất cả quan chức, HLV và cơ thủ của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) ở tất cả các nội dung tham dự tất cả các giải đấu quốc tế tính từ ngày 13/6/2024 tới hết ngày 12/1/2025.

PBA Tour chỉ ra sai trái trong án phạt của ACBS

Lý do được đưa ra là do Việt Nam đã đăng cai tổ chức một số giải đấu Billiards trái quy định tại Hà Nội, cụ thể là giải pool Hanoi Open lần 1 được Matchroom tổ chức vào năm 2023 và cấp phép để chuẩn bị tổ chức Hanoi Open lần 2 vào cuối năm nay.

ACBS cũng tuyên bố án phạt này hiện tại chỉ áp dụng bộ môn pool và snooker nhưng sẵn sàng áp dụng rộng hơn nếu Việt Nam cho phép tổ chức giải carom 3 băng thuộc tổ chức PBA Tour tại Hà Nội vào thán 8 tới, giải đấu không được ACBS lẫn Liên đoàn carom thế giới (UMB) công nhận

Tuy nhiên mới đây, ông Kim Young Soo, lãnh đạo Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hà Quốc, đơn vị tổ chức PBA Tour đã có văn bản gửi Liên đoàn Billiard & Snocker Hà Nội, Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Quỹ Khuyến khích Thể thao Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc để chỉ ra những sai trái, vô lý lẫn thiên vị trong án phạt của ACBS.

Ngô Đình Nại và nhiều cơ thủ nổi tiếng của Việt Nam đang thi đấu tại PBA Tour

Theo đó, lãnh đạo Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hà Quốc cho rằng ACBS chỉ nên áp dụng quy tắc của mình cho các thành viên đã đăng ký, trong khi 2 hệ thống giải đấu WNT (do Matchroom điều hành tại Anh) và PBA (do FMG điều hành tại Hàn Quốc) là các tổ chức hoạt động độc lập, có quy tắc và quy định riêng. Do đó ACBS không có quyền hạn phạt Matchroom, PBA, HBSF và các cơ thủ bi-a Việt Nam không phải là thành viên của ACBS và VBSF.

Song song đó, văn bản này còn chỉ ra sự thiên vị của ACBS.

ACBS cấm các giải đấu khác nhưng cho phép giải của đơn vị này tổ chức tại Việt Nam cùng thời gian

Bởi lẽ, ACBS không bao giờ trừng phạt và thậm chí không bao giờ cố gắng cảnh báo các thành viên đăng ký khác của ACBS, ví dụ như KBF ở Hàn Quốc hoặc Philippines, Trung Quốc…, mặc dù Hàn Quốc đã tổ chức PBA nhiều lần, Trung Quốc và Philippines đăng cai các sự kiện của Matchroom. Tuy nhiên, ACBS không bao giờ trừng phạt các Liên đoàn ở các nước đó.

Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội phản đối án cấm của ACBS

Cũng mới đây sau khi biết thông tin về án cấm của ACBS, Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội (HBSF), đơn vị tổ chức PBA Hanoi Open 2024 đã có công văn tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nêu rõ tính pháp lý của giải PBA Hanoi Open diễn ra vào tháng 8/2024.

Quốc Hoàng không thi đấu Hanoi Open 2023 nhưng vẫn phải chịu án phạt của ACBS

Theo đó, HBSF nhấn mạnh tổ chức này không phải thành viên của ACBS. Liên đoàn Billiards & Snooker Hà Nội được thành lập từ năm 2018, trước thời điểm liên đoàn cấp quốc gia ra đời và 2 đơn vị hoạt động độc lập. Trong khi đó, PBA Hanoi Open thuộc thẩm quyền quyết định tổ chức của UBND thành phố Hà Nội và là một giải thể thao nhà nghề môn billiards có yếu tố thể thao quần chúng (phong trào), chứ không có yếu tố của giải thể thao thành tích cao.

HBSF khẳng định: "Các quy định của ACBS áp dụng cho các vận động viên, cá nhân, liên đoàn quốc gia là thành viên của họ, do đó ACBS không có quyền áp dụng lệnh phạt cho bất kỳ đối tượng không là thành viên của họ. Ngoài ra, giải PBA Hanoi Open không có sự hỗ trợ, tham gia thực hiện của VBSF, là thành viên của ACBS.Vì vậy không thể cấm giải đấu hay cơ thủ thi đấu”.

Việc ACBS cấm các giải đấu của Matchroom hay PBA Tour tại Việt Nam trong khi không cấm ở các nước khác gây phẫn nộ

HBSF cho rằng việc phạt VĐV phải thực hiện trên từng đội, từng cá nhân dựa trên căn cứ cụ thể, không thể thực hiện xử phạt tất cả VĐV nếu không có căn cứ về việc vi phạm. Ngoài ra, lãnh đạo HBSF bày tỏ sự bức xúc khi ACBS không hề có văn bản thông báo, áp đặt lệnh cấm, trừng phạt nào khi một giải đấu tương tự PBA Hanoi Open được tổ chức tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, Matchroom - đơn vị tổ chức Hanoi Open Pool Championship cũng bày tỏ bức xúc trước án phạt mà ACBS dành cho cơ thủ Việt Nam. Trang chủ của tổ chức này thông báo: "Chúng tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi thấy ACBS có hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Họ đe dọa bằng các lệnh cấm tùy tiện với các cơ thủ Việt Nam chọn thi đấu giải Hanoi Open sắp tới vào tháng 10".

Matchroom khẳng định sẽ làm việc với các đối tác tại Hà Nội và tham khảo ý kiến của đội ngũ pháp lý để có hành động ngay lập tức chống lại ACBS. Đồng thời, đơn vị này đảm bảo Hanoi Open Pool Championship 2024 vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]