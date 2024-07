Dở khóc dở cười Olympic: Nhầm quốc ca - quốc kỳ, tranh cãi trình diễn ở lễ khai mạc

Sự cố nhầm quốc ca của đội bóng rổ Nam Sudan

Tại kỳ Olympic Paris 2024, đội bóng rổ nam Nam Sudan tạo cú sốc khi đánh bại Puerto Rico trong lần đầu ra quân. Tuy nhiên, chiến thắng này bị lu mờ bởi một sự cố nhầm lẫn quốc ca.

Cổ động viên, cầu thủ Nam Sudan bức xúc vì 20 giây phát nhầm quốc ca

Trước trận đấu, ban tổ chức đã phát nhầm quốc ca của Sudan thay vì quốc ca của Nam Sudan. Sự cố này kéo dài gần 20 giây, khiến cả các cầu thủ và cổ động viên của Nam Sudan cảm thấy bị "xem thường". Cổ động viên của cả 2 đội đã la ó, và các cầu thủ Nam Sudan đứng nghiêm, tay đặt lên ngực, chờ đợi sự cố được khắc phục.

Cầu thủ Majok Deng bày tỏ sự bức xúc: "Họ phải làm tốt hơn vì đây là sân khấu lớn nhất, không thể nhầm lẫn quốc ca của Nam Sudan. Điều đó thật thiếu tôn trọng".

Mặc dù sự cố này đã ảnh hưởng đến tinh thần của đội, nhưng Nam Sudan vẫn giành chiến thắng 90-79 trong trận mở màn của bảng C. Cầu thủ Nuni Omot, người ghi được 12 điểm, chia sẻ rằng "chúng tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng, và chúng tôi phải tiếp tục chứng minh khả năng của mình".

Ban tổ chức Paris 2024 nhanh chóng xin lỗi và cho biết đây là "sai sót của con người". Họ cam kết sẽ không để sự cố tương tự tái diễn trong tương lai.

Sai sót quốc kỳ của VĐV bơi Argentina

Sự cố khác tại bán kết nội dung 100m bơi ếch nữ, khi VĐV Macarena Ceballos bước ra phần giới thiệu, bảng điện tử sau lưng cô lại hiển thị cờ Trung Quốc thay vì cờ Argentina.

Ceballos (Argentina) bước lên khi phái sau cô là quốc kỳ nước khác

Ceballos chỉ cười khi nhìn thấy sự cố này, nhưng khán giả Argentina lại phẫn nộ và nhanh chóng chia sẻ video trên mạng xã hội. Một người dùng viết: "Thật xấu hổ về cách họ đối xử với người Argentina ở Olympic 2024". Ceballos kết thúc phần thi ở vị trí cuối cùng và không bàn luận về sự cố này trong cuộc phỏng vấn sau đó.

Tranh cãi về hình ảnh xuất hiện ở lễ khai mạc

Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 gây tranh cãi lớn khi màn trình diễn của DJ Barbara Butch và các nghệ sĩ tái hiện lại hình ảnh tựa như bức họa "Bữa tiệc cuối cùng" của Leonardo da Vinci. Màn trình diễn này bị chỉ trích mạnh mẽ bởi các nhóm tôn giáo và những người nổi tiếng, bao gồm cả Andrew Tate và em trai Tristan Tate, đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Pháp tại Bucharest (Romania).

Thomas Jolly, giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc, khẳng định rằng mục đích của ông là tôn vinh sự đa dạng và lòng hiếu khách của người Pháp, chứ không phải là sự chế nhạo tôn giáo. Ban tổ chức cũng đã xin lỗi nếu có ai cảm thấy bị xúc phạm, và nhấn mạnh rằng không có ý định thiếu tôn trọng bất kỳ nhóm tôn giáo nào.

Hủy buổi tập luyện 3 môn phối hợp vì chất lượng nước sông Seine

Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã phải hủy buổi tập luyện bơi của các VĐV ba môn phối hợp do chất lượng nước sông Seine không đảm bảo an toàn. Các màn so tài ba môn phối hợp dự kiến sẽ diễn ra trong tuần, và ban tổ chức đang nỗ lực cải thiện tình trạng nước để đảm bảo các sự kiện diễn ra suôn sẻ.

