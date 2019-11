Lạ lùng SEA Games 30

Thứ Bảy, ngày 30/11/2019 07:53 AM (GMT+7)

Tổ hợp thể thao New Clark City, đại bản doanh của SEA Games 2019 nằm ở khu vực biệt lập, cách thủ đô Manila của Philippines gần 100km. Cánh phóng viên nói vui, khu vực này không khác gì vùng nông thôn ở Việt Nam và có nhiều tiền cũng không biết tiêu gì ở đây.

Thắt chặt an ninhDo giao thông không thuận tiện, phải mất hơn 3 giờ đồng hồ chúng tôi mới di chuyển hết quãng đường 87km từ Manila tới New Clark City - địa điểm thi đấu chính của SEA Games 30. Đây là nơi các VĐV tranh tài ở 21 môn thi đấu, trong đó có nhiều môn Olympic như: điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, judo, vật,... Một số môn truyền thống như: kurash, jujitsu, võ gậy, sambo, trượt nước,... cũng được tổ chức tại đây.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là đại bản doanh của SEA Games 2019 lại được nước chủ nhà Philippines đặt tại địa điểm xa xôi, hẻo lánh, xung quanh là “đồng không mông quạnh”, gần như không có hàng ăn, quán xá).

Công nhân tiếp tục công việc trong làng VĐV dù đoàn VĐV các nước đã nhập làng

Ở khu vực này hiếm taxi và không có Grab nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Phương tiện hữu dụng nhất mà người dân địa phương hay sử dụng là “tricycle” - một loại xe gắn máy gắn thêm khoang chở người. Khoang không lớn lắm, ngồi một người thì vừa 2 người thì có phần chật chội.

Đến Làng vận động viên SEA Games thuộc khuôn viên tổ hợp thể thao New Clark City, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mọi thứ còn rất ngổn ngang: lối vào vẫn đang sửa sang, hệ thống dải phân cách dang dở, đường xá bề bộn và khá bụi bặm. Cổng chào khu tổ hợp cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

New Clark City là nơi đặt đại bản doanh của đoàn Thể thao Việt Nam và các nước. Chính vì thế, an ninh được thắt chặt và được đặt ở mức độ cao nhất với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát hùng hậu và chó nghiệp vụ. Bất cứ một cá nhân nào ra vào Làng vận động viên hay các địa điểm thi đấu đều được kiểm tra an ninh, soi hành lý.

Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện những vấn đề khả nghi trong hành lý đóng kín. Tất cả các xe ô tô không phải của Ban tổ chức đều phải gửi ở ngoài bãi xe và không thể di chuyển vào bất cứ khu vực nào trong khu liên hợp thể thao.

Thực phẩm ít năng lượng

Theo thông tin từ nước chủ nhà, tổ hợp thể thao New Clark City được xây dựng trên diện tích 9,5 ha với kinh phí khoảng 250 triệu USD, bao gồm quần thể sân vận động 20.000 chỗ ngồi, trung tâm thể thao dưới nước 2.000 chỗ, đường đua thuyền 1,4 km và Làng vận động viên.

Làng vận động viên có tổng cộng 723 phòng, hồ bơi, sân bóng rổ, phòng tập thể dục, phòng hội nghị và phòng chờ của vận động viên. Nhà ăn có sức chứa 1.000 người. Bên ngoài có khu giải trí ngoài trời, bán đồ lưu niệm đơn giản và thực phẩm. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, các toà nhà vẫn chưa được quét sơn, nhiều hạng mục công trình vẫn đang gấp rút hoàn thiện để kịp tiến độ nên xung quanh nhiều tiếng ồn và bụi bặm.

Ngày 26/11, các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam, do Trưởng đoàn Trần Đức Phấn dẫn đầu đã vào Làng vận động viên SEA Games. Một lãnh đạo đoàn Kurash đánh giá, công tác tổ chức của nước chủ nhà chỉ ở mức “tạm được”. Các phòng ngủ nghỉ vẫn chưa hoàn thiện, chưa quét sơn, tivi có nhưng chưa lắp đặt, không có sẵn nước uống... Bên cạnh đó, thực phẩm cho vận động viên phải giàu năng lượng, chất đạm, nhưng phần lớn là rau, rất ít thịt bò, cá, hải sản.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc SEAS Games 2019 sẽ được tổ chức tại Philippines Arena tại Bulacan, lễ Bế mạc sẽ diễn ra tại tổ hợp New Clark City. Đây cũng là địa điểm diễn ra Lễ kéo cờ của các đoàn thể thao tham dự SEA Games sáng qua. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cùng các HLV, VĐV có mặt tại Làng vận động viên đã tham dự.

Một số món ăn phục vụ VĐV trong làng VĐV. Ảnh: Thu Sâm

Ông Phấn cho biết: “Hầu hết các đoàn đều phản ánh tình trạng về ăn, ở với BTC và họ hứa là sẽ khắc phục, kể cả vấn đề di chuyển, đưa các VĐV đến địa điểm thi đấu sao cho an toàn, đúng giờ, trách ách tắc giao thông. Có thể nói BTC đã rất nỗ lực. Ngay trong Làng VĐV, món ăn được cải thiện hằng ngày. Ở các địa điểm khác như tại Subic hay Manila, khi Đoàn TTVN có ý kiến về đồ ăn, nước bạn cũng tiếp thu ngay”.

Ông Phấn tái khẳng định: “Mục tiêu của Đoàn TTVN là có mặt trong tốp 3 toàn đoàn và muốn có được vị trí ấy, chúng ta phải giành ít nhất từ 65 HCV trở lên. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu 2 đội tuyển giành ngôi vô địch. Và tất cả đang cố gắng biến khó khăn thành động lực thực hiện các mục tiêu đó”.

