Kèo bơi sông Hồng giữa Ánh Viên và "Bệu Bé Bỏng" vì sao bị hủy?

Ngày 10/5/2024, Ánh Viên đã chia sẻ một video trên kênh TikTok của mình, thu hút hơn 754.000 người theo dõi, thông báo về việc hủy bỏ cuộc thi bơi giao lưu cùng TikToker "Bệu Bé Bỏng" tại sông Hồng. Trong video, cô viết: “Viên rất xin lỗi khi phải hủy bơi giao lưu cùng anh Bệu tại sông Hồng. Viên cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi suốt một tuần qua".

Ánh Viên thông báo hủy ra Hà Nội thi đấu vì lý do an toàn cho tất cả mọi người

Lý do của sự hủy bỏ được Ánh Viên giải thích là về mặt an toàn. Cô cho rằng việc tham gia bơi ở sông Hồng không thật sự an toàn cho tất cả mọi người. Cô cũng lo ngại về việc mọi người tập trung quá đông có thể gây ra mất trật tự và ảnh hưởng đến sự an toàn của mọi người xung quanh.

Ánh Viên đã liên lạc và xin lỗi "Bệu Bé Bỏng", đồng thời hẹn một cuộc giao lưu khác khi có đầy đủ sự chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả. Trước đó, sau chuyến ra Hà Nội và trải qua buổi bơi giao lưu ở sông Hồng vào tháng 3, Ánh Viên được nhiều người giới thiệu nên thi đấu với "Bệu Bé Bỏng".

"Bệu Bé Bỏng", được biết đến với biệt danh "Hà Bá sông Hồng" do anh này có thói quen thường xuyên bơi tại đây, cũng là một TikToker nổi tiếng với hơn 300.000 người theo dõi.

Suốt tuần qua, cả Ánh Viên và "Bệu Bé Bỏng" đã liên tục chia sẻ những video chuẩn bị thể lực cho cuộc đua được họ mô tả là "đại chiến sông Hồng". "Tiểu tiên cá" hẹn đối thủ sẽ ra Hà Nội vào ngày 13/5/2024 để "tranh tài", tuy nhiên trước những lo ngại về an toàn, cuộc giao lưu này đã phải hoãn lại.

Trước đó vào tháng 3, sự xuất hiện bất ngờ của Ánh Viên tại sông Hồng thu hút rất nhiều người hâm mộ tới để giao lưu, gặp gỡ với kình ngư 26 tuổi

Cảm xúc của người hâm mộ ban đầu là rất tiếc, có người bày tỏ sự thất vọng. Nhưng khi nghe chia sẻ từ kình ngư từng giành 25 HCV SEA Games thì họ đã bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của Ánh Viên.

Nguyễn Thị Ánh Viên, được coi là kình ngư xuất sắc nhất của làng bơi Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, gần đây đã rời khỏi đội tuyển quốc gia, chuyển hướng hoạt động sang việc đào tạo bơi và là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

