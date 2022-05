Hy hữu: Trưởng đoàn bóng bàn Malaysia đi nhầm từ Hải Dương sang... Nam Định

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hải Dương (Sở VHTTDL Hải Dương) cho biết, ông Tee Lip Hian đã lên nhầm xe Ban Tổ chức SEA Games 31 của Trung ương về khách sạn Nam Cường (TP Nam Định) thay vì về khách sạn Nam Cường tại TP Hải Dương.

Ngay sau đó, sáng 12/5, Ban Tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 của Hải Dương đã điều ô tô và cử cán bộ của Sở VHTTDL Hải Dương và xe của lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) dẫn đường sang TP Nam Định đón ông Tee Lip Hian. Đến trưa 12/5, ông Tee Lip Hian đã về đến TP Hải Dương an toàn và nhận phòng lưu trú tại khách sạn Nam Cường.

Việc đón này thể hiện sự mến khách, tinh thần trách nhiệm, chu đáo của Ban Tổ chức môn bóng bàn SEA Games 31 của Hải Dương.

Khu vực thi đấu của môn bóng bàn SEA Games 31 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Hải Dương.

Được biết, trong 2 ngày 10 và 11/5, các đoàn vận động viên đầu tiên tham dự thi đấu môn bóng bàn tại SEA Games 31 cũng như tổ trọng tài, giám sát, đại biểu kỹ thuật quốc tế đã về đến Hải Dương để bắt đầu quá trình tập luyện, làm quen sân thi đấu.

Công tác đón, dẫn đoàn về cơ sở lưu trú tại trung tâm thành phố đã được Công an tỉnh, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện an toàn, nhanh chóng. Công an tỉnh Hải Dương cùng với các Tiểu ban, Ban tổ chức SEA Games 31 và các đơn vị có liên quan, bố trí phương án đón, dẫn, bảo vệ các đoàn thể thao từ sân bay Nội Bài về đến địa điểm lưu trú.

Vận động viên bóng bàn Singapore Clarence Chew nói rằng đặc biệt có cảm tình và ấn tượng rất tuyệt về Hải Dương. “Phong cảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách, cởi mở và nhiệt tình”, tay vợt số 120 thế giới Clarence Chew nói.

Trước đó, theo BTC SEA Games 31, sẽ có 8 đoàn với 72 VĐV, HLV, quan chức quốc tế tham dự SEA Games 31 đăng ký ăn, nghỉ tại khách sạn Nam Cường Hải Dương (TP Hải Dương).

Để phục vụ việc ăn, nghỉ của các đoàn, khách sạn Nam Cường Hải Dương đã rà soát, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất phòng nghỉ, khu nhà ăn, khu giải trí; tập huấn nghiệp vụ lễ tân, khánh tiết cho nhân viên; bố trí nhân lực bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bổ sung đầu bếp, nhân viên phục vụ, chuẩn bị đa dạng các món ăn truyền thống của các nước, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hy-huu-truong-doan-bong-ban-malaysia-di-nham-ve-nam-dinh-d552265.htm...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/hy-huu-truong-doan-bong-ban-malaysia-di-nham-ve-nam-dinh-d552265.html