Hot girl Kiều Trinh có đối thủ cực xinh đua giải "Hoa khôi" bóng chuyền VTV Cup

Hấp dẫn cuộc đua giành ngôi vô địch và Hoa khôi bóng chuyền

Tại VTV Cup 2023, chủ nhà Việt Nam gặt hái được quá nhiều thành công. 2 đội tuyển bóng chuyền của Việt Nam giành vé vào chung kết, cuối cùng chức vô địch thuộc về Hoàng Thị Kiều Trinh và đội Việt Nam 1.

Đương kim "Hoa khôi" VTV Cup 2023 Kiều Trinh (bên trái) có đối thủ xứng tầm, Kang So Hwi (bên phải)

Ngoài ra, cô gái người Quảng Bình, Kiều Trinh cũng nhận vinh dự lớn khi được bầu chọn là "Hoa khôi" VTV Cup 2023, giải thưởng đặc biệt của sự kiện bóng chuyền quốc tế được quan tâm tại dải đất hình chữ S.

Theo đánh giá, 7 đội bóng khách mời năm nay tham dự VTV Cup đều có trình độ chuyên môn tốt, và họ cũng có trong đội hình nhiều tay đập tài năng, xinh đẹp. Tài năng của các tay đập sẽ tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn về chuyên môn, còn sắc đẹp của các VĐV sẽ khiến cuộc đua "Hoa khôi" khó đoán định.

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đua tài ở bảng đấu khó

Nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch với tuyển nữ Việt Nam trở nên khó khăn, trước khi nghĩ tới trận chung kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cần phải vượt qua bảng đấu khó, gồm các đội Kuanysh (Kazakhstan), Gimcheon Hi Pass (Hàn Quốc) và Paint Masters (Philippines).

Kuanysh là một trong những đội bóng chuyền nữ được đánh giá cao tại VTV Cup 2024. Đội bóng này không chỉ sở hữu thành tích ấn tượng như Á quân giải vô địch quốc gia Kazakhstan và hạng 6 giải vô địch thế giới các câu lạc bộ mùa 2022-2023, mà còn đứng hạng 3 giải vô địch quốc gia và vô địch cúp các câu lạc bộ châu Á mùa 2023-2024.

Paint Masters là đội bóng đến từ Philippines, được xác nhận tham dự VTV Cup 2024 vào phút chót thay cho NU Lady Bulldogs. Dù không được đánh giá cao như những đối thủ khác, Paint Masters vẫn sở hữu trong đội hình 5 tuyển thủ quốc gia, những người đóng vai trò nòng cốt cho câu lạc bộ.

Gimcheon Hi-Pass, đại diện từ Hàn Quốc, là đối thủ đáng gờm. Đội bóng này không chỉ có ngoại binh chất lượng mà còn có dàn nội binh ấn tượng, trong đó nổi bật nhất là chủ công Kang So Hwi.

So Hwi, sinh năm 1997, cao 1m80, là tay đập được trả lương cao nhất tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc và từng 2 lần giành danh hiệu chủ công hay nhất giải. Cô có tầm bật đà 2m95 và tầm bật chắn 2m82, là mũi công hiệu quả của đội bóng xứ Kim Chi.

Ngoài ra, So Hwi còn được chú ý bởi làn da trắng, nhan sắc và ngoại hình bắt mắt. Tay đập này sẽ là đối thủ của Kiều Trinh cả về mặt chuyên môn lẫn sắc đẹp. Nhưng Kiều Trinh có thể tự tin với chi tiết, cô và tuyển Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc và So Hwi tại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 8/2023. Kang So Hwi ghi rất nhiều điểm ở trận đấu này, nhưng Kiều Trinh cùng đồng đội vẫn có chiến thắng 3-2.

So Hwi (bên trái) từng đối đầu trực tiếp với Kiều Trinh (bên phải) 8/2023

Ở bảng đấu còn lại, các đối thủ cũng rất chất lượng, gồm CLB Hà Nam (Trung Quốc) đang xếp hạng 4 giải VĐQG, Aranmare (Nhật Bản) xếp thứ 12 giải VĐQG, Korabelka (Nga, vừa vô địch hạng A ở Nga, năm 2025 sẽ chơi giải VĐQG) và King Whale Taipei (Đài Loan, Trung Quốc).

Giải bóng chuyền VTV Cup 2024 sẽ chính thức diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình vào 24/8. Lúc 13h30 diễn ra trận đầu tiên, NU Lady Bulldogs đấu Gimcheon Hi Pass. Tiếp đó, lúc 16h, Hà Nam (Trung Quốc) gặp Korabelka (Nga). Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 19h, sau đó 30 phút, tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với Kuanysh (Kazakhstan).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]