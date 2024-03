Hot girl bóng chuyền Trung Quốc xứng đáng với khoản đầu tư 700 triệu đồng

Không khó để chọn ra đâu là VĐV ngoại binh ấn tượng nhất tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024. Là cái tên ghi nhiều điểm nhất giải, Cai Xiaoqing đã giúp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa từ một đội phải chật vật trụ hạng ở mùa giải trước trở thành top 4 đội dẫn đầu trên BXH.

Nữ VĐV cao 1m80 này có bộ kỹ năng toàn diện đến mức đáng nể từ tấn công cho đến phòng thủ, tốc độ, sức mạnh, phát bóng có điểm rơi chuẩn…Với Cai Xiaoqing, Thanh Hóa lần lượt đánh bại Quảng Ninh, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, thua ngược sít sao trước Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và chỉ chịu thua trắng trước LPBank Ninh Bình.

Được biết, đội bóng Thanh Hóa đã bỏ số tiền khoảng 700 triệu đồng để có được sự phục vụ của Cai Xiaoqing. Với những gì hot girl này thể hiện, rõ ràng số tiền này "đáng từng xu". Tuy nhiên tại giai đoạn 2 vào tháng 11, Thanh Hóa khó có sự phục vụ của Cai Xiaoqing khi thời gian này trùng với giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Trong khi đó, trrước khi gặp phải chấn thương chân ở lượt trận cuối cùng trước HCĐG Lào Cai, Chen Peiyang mới là cái tên ghi nhiều điểm nhất giải, vượt qua cả Cai Xiaoqing. Không nổi bật trong khả năng phòng ngự nhưng ngoại binh cao 1m94 của VTV Bình Điền Long An cho thấy khả năng tấn công rất đáng nể nhờ sức bật lên đến 3m18.

Càng đáng nói hơn, Chen Peiyang đạt hiệu quả tấn công ấn tượng này dù đang gặp phải chấn thương ở vùng bụng. Những đóng góp đáng kể của Chen Peiyang giúp đội bóng miền Tây kết thúc giai đoạn 1 với vị trí thứ 2 trên BXH bằng 4 chiến thắng và chỉ 1 trận thua.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến chủ công sinh năm 1999 khó tiếp tục gắn bó với Long An là việc cô thi đấu trùng vị trí với đối chuyền Trà My cũng như khả năng chuyền 1 không tốt, điều Long An đang rất cần phải cải thiện ở giai đoạn 2.

Cũng nằm trong top 3 ngoại binh ghi điểm nhiều nhất giai đoạn 1 chính là Jin Ye, hot girl tài năng và xinh đẹp của Vietinbank. Ngoài khả năng dứt điểm tốt, nữ VĐV sinh năm 1m87 còn hòa nhập cực tốt với đồng đội mới, có tinh thần thi đấu rất nhiệt huyết và cống hiến.

Sau khi giải đấu kết thúc, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã dành nhiều lời khen cho Jin Ye, khẳng định đây là bản hợp đồng thành công của đội và hi vọng có thể thuê lại ngoại binh này ở giai đoạn 2 vào cuối năm.

Trong khi các ngoại binh Trung Quốc để lại ấn tượng mạnh mẽ thì các VĐV đến từ Thái Lan lại gây khá nhiều thất vọng. Người để lại điểm sáng lớn nhất trong số các ngoại binh Thái Lan lại chính là nữ VĐV huyền thoại đã 41 tuổi Pleumjit Thinkaow.

Không chỉ hòa nhập rất tốt với tinh thần tươi trẻ của các đồng đội tại CLB Thông Tin, Pleumjit nhận được sự nể phục bởi khả năng dứt điểm cực kỳ tốc độ trên lưới cũng như khả năng chắn bóng thuộc dạng tốt bậc nhất giải. Pleumjit không ít lần đóng vai người hùng giúp đội nhà vượt qua các đối thủ ở thời điểm khó khăn.

Nhận được sự chờ đợi rất lớn từ người hâm mộ cùng việc được HCĐG Lào Cai bỏ số tiền lót tay lên đến hơn 1,2 tỷ đồng mời về thi đấu, “bom tấn” Sasipapron Janthasiwut chính là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng bậc nhất giải.

Chủ công xuất sắc nhất Thai League mùa giải năm nay dường như gặp khó khăn trong việc hòa nhập với lối chơi chung của cả đội khiến cô không thể phát huy hết sức mạnh đã thể hiện ở giải đấu tại quê nhà. Bên cạnh đó, nhiều lần cô bị HLV Wannachote rút ra khi bị hàng chắn đối phương vô hiệu hóa.

Phong độ có phần nghèo nàn của Sasipapron là một trong những nguyên nhân khiến HCĐG Lào Cai từ ngôi á quân mùa giải năm ngoái đang tạm đứng đến vị trí thứ 5 trên BXH. Ngoài ra, việc phải nhường đất diễn cho Sasipapron nên ngoại binh còn lại của HCĐG Lào Cai là chuyền hai Tichaya Boonlert không để lại nhiều dấu ấn.

Quảng Ninh cùng lúc chiêu mộ 2 ngoại binh là tay đập Sutadta Chuewulim và chuyền hai Natthanicha Jaisaen. Cả hai được HLV Narachata Taweewitchakariya sử dụng luân phiên trong từng trận đấu. Tuy nhiên họ chơi không quá nổi bật trong tập thể cũng không quá mạnh khiến Quảng Ninh đang nằm trong top 3 đội cuối bảng.

Điểm sáng lớn nhất của Sutadta Chuewulim là việc chơi ấn tượng ở lượt trận cuối cùng để giúp Quảng Ninh thắng sốc CLB Thông Tin với tỉ số 3-2. Ngoài ra, giải còn có 2 ngoại binh Thái Lan khác là Warisara Seetaloed (LPBank Ninh Bình) và Siriwan Deekaew (CLB Thông Tin). Cả 2 VĐV này đều có những đóng góp nhất định cho đội bóng nhưng không quá nổi bật trong tập thể có nhiều ngôi sao chơi tốt hơn.

