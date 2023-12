Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh ra mắt giải Thái Lan, Nguyễn Thị Phương khoe ảnh gợi cảm

Hoa khôi Kiều Trinh ra mắt đội bóng mới tại Thái Lan bằng chiến thắng

Trận đấu đầu tiên tại vòng 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thái Lan 2023 (Thai League) của CLB Chonburi E-Tech diễn ra trưa ngày 24/12 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam khi đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh và chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh vừa đầu quân cho đội bóng này.

Kiều Trinh đóng góp tích cực vào chiến thắng 3-0 của CLB mới Chonburi E-Tech

Do mới chỉ gia nhập đội bóng mới chỉ 2 ngày, hai tuyển thủ Việt Nam được cất trên ghế dự bị. Trước đội bóng yếu hơn là 3BB Nakornnont, các VĐV kỳ cựu của Chonburi E-Tech như Darin Pinsuwan, Pleumjit hay Malika nhanh chóng đưa đội nhà vượt lên dẫn 25-17.

Thế trận nhỉnh hơn, HLV Wilavan Apinyapong quyết định sử dụng luân phiên Kiều Trinh và Lâm Oanh cùng với các nội binh để 2 tân binh này có thể hòa nhập với đội. Chung cuộc, Chonburi E-Tech thắng dễ dàng 3-0 lần lượt với các tỉ số 25-17, 25-17 và 25-20.

Dù được sử dụng “nhỏ giọt”, cá nhân Kiều Trinh có màn ra mắt tốt khi ghi được 5 điểm cũng như đóng góp nhất định vào lối chơi chung của đội với những tình huống tích cực phòng thủ và chắn bóng.

Chuyền hai Lâm Oanh nhận được nhiều lời khen sau trận

Trong khi đó, Lâm Oanh có nhiều đường chuyền mãn nhãn giúp đồng đội ghi điểm, góp phần giúp cho phụ công Pleumjit trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất trận với 18 điểm. Trên trang chủ của CLB Chonburi sau trận đấu, nhiều người hâm mộ Thái Lan đã dành những lời khen cho 2 VĐV của Việt Nam. Trận đấu tiếp theo của CLB Chonburi sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 7/1 với đối thủ là Khon Kaen Star.

Chủ công xinh đẹp Nguyễn Thị Phương khoe vai trần quyến rũ

Trên trang cá nhân của mình ngay trong ngày lễ Giáng sinh (24/12), chủ công xinh đẹp Nguyễn Thị Phương đã thu hút fan bằng loạt ảnh khoe vai trần gợi cảm. Bên cạnh rất nhiều lượt thích và bình luận khen nhan sắc của nữ VĐV cao 1m76, một số fan còn hài hước cho rằng bản thân đã bị chủ công của CLB Binh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước này “hớp hồn”.

Nguyễn Thị Phương khoe vai trần dịp Giáng sinh

Trước đó ít ngày, Nguyễn Thị Phương cũng đã đăng tải một bộ ảnh đầy cá tính, khoe vòng eo thon gọn mừng sinh nhật tuổi 24 của mình. Bên cạnh tài năng bóng chuyền nổi bật khi là trụ cột quan trọng của Binh Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước, Nguyễn Thị Phương được xem là một trong những "chân dài" xinh đẹp hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay.

Chủ công xinh đẹp cá tính ngày sinh nhật tuổi 24

Chủ công sinh năm 1999 vẫn đang trong quá trình tập luyện cùng các đồng đội tại CLB để chuẩn bị cho mùa giải năm sau.

Trụ cột đội nữ VTV Bình Điền Long An được mời ra nước ngoài thi đấu

Trong buổi họp gần đây với các thành viên đội bóng, ban lãnh đạo của CLB VTV Bình Điền Long An đã tiết lộ việc một số cầu thủ trụ cột đang nhận được sự chú ý từ các CLB nước ngoài. Thậm chí có CLB đã được ngỏ ý muốn có sự khoác áo của cầu thủ của đội bóng miền Tây. Tuy nhiên do tình hình nhân sự đang có nhiều biến động, CLB VTV Bình Điền Long An vẫn chưa đáp lại các lời đề nghị trên.

Trụ cột VTV Bình Điền Long An được mời ra nước ngoài thi đấu

Trước đó, phụ công trụ cột Đặng Thị Kim Thanh đã quyết định giải nghệ sau khi giải vô địch quốc gia 2023 kết thúc. Sau đó, đến lượt HLV trưởng Lê Thái Bình động rút lui khỏi ghế nóng sau khi hợp đồng của ông hết hạn vào ngày 31/12.

Trong khi đó, đến tháng 4/2024, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại đội bóng miền Tây sau khi hết hợp đồng với PFU BlueCats tại Nhật Bản. Tuy nhiên, giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ 16-23/3. Hiện, VTV Bình Điền Long An đang phải tích cực tìm kiếm các phương án thay thế ở các vị trí trên.

Về quan điểm xuất ngoại, ban lãnh đạo đội bóng miền Tây khẳng định vẫn sẽ tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ đội nhà được ra nước ngoài cọ xát và tăng kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế.

Thanh Thúy 1m93 ghi điểm ấn tượng giúp PFU BlueCats thắng kịch tính

Trước đối thủ Kurobe Fairies trong khuôn khổ giải bóng chuyền nữ vô địch Nhật Bản 2023 diễn ra mới đây, Trần Thị Thanh Thúy dù được xếp thi đấu ở vị trí phụ công đã ghi đến 15 điểm để góp phần giúp PFU BlueCats có chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 3-2 chung cuộc.

Thanh Thúy giúp đội nhà thắng kịch tính

Sau khi thắng set đầu 25-18, PFU BlueCats gặp nhiều khó khăn khi tuyển thủ Thái Lan Pimpichaya đã chơi cực hay giúp Kurobe Fairies thắng lại 25-19 trong set 2 để san hòa cách biệt.

Kịch bản được lặp lại ở 2 set đấu tiếp theo khi Thanh Thúy và Melissa Valdes giúp đội nhà thắng set 3 với tỉ số 25-19 nhưng Pimpichaya giúp Kurobe Fairies thắng set 4 với cùng điểm số.

Trong set đấu quyết định, Thanh Thúy và đồng đội chơi ấn tượng để thắng 15-8, qua đó thắng chung cuộc 3-2, bất chấp tuyển thủ Pimpichaya đã ghi được đến 27 điểm trong trận đấu này. Như vậy, PFU BlueCats kết thúc năm 2023 với một chiến thắng cùng vị trí thứ 9 trên BXH và có cách biệt an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Trận đấu tiếp theo của “Mèo Xanh” sẽ là màn đối đầu với Toray Arrows vào ngày 6/1/2024.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]