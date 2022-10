Hoa hậu Jennifer Phạm, Ngọc Hân tranh tài giải Golf Tiền Phong Championship

Luật thi đấu tại Tiền Phong Golf Championship Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2022 sẽ được chia làm năm bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16-28), bảng C (HDCP từ 29-36), bảng nữ (HDCP 0-36) và bảng Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36. Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2022 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định. Năm nay, nhà tài trợ Toyota Việt Nam tài trợ 4 xe ô tô làm giải thưởng HIO với tổng trị giá giải thưởng hơn 6 tỷ đồng.