Giải bóng rổ vô địch Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn, học sinh đấu sao chuyên nghiệp

Chiều 15/9 tại Hà Nội, giải bóng rổ vô địch Hà Nội 2022 - Hanoi Basketball Championship 2022 (HBC 2022) đã chính thức công bố ra mắt. Giải đấu do Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội, Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty Cổ phần New Sports phối hợp tổ chức, với sự cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phú Hoàng (người cầm mic), một trong số những ngôi sao bóng rổ nghiệp dư, bày tỏ sự vui mừng khi được đối đầu với nhiều cầu thủ lớn giải đấu sắp tới

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21/9/2022 - 2/10/2022, tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (673 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab. Ban tổ chức (BTC) sẽ mở cửa tự do, tạo điều kiện tốt nhất cho khán giả có dịp tận mắt chứng kiến các trận đấu hấp dẫn.

Sự kiện quy tụ 12 đội bóng ở Thủ Đô, gồm 8 đội nam và 4 đội nữ, chia làm 2 bảng A-B với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 150 triệu đồng ngay mùa giải đầu tiên và hứa hẹn nâng cao các mức thưởng trong các mùa giải tiếp theo.

Để tăng chất lượng của giải, BTC cho phép mỗi đội được đăng ký không giới hạn các vận động viên là người gốc Việt Nam (Việt kiều) và 2 VĐV người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Các đội được sử dụng không giới hạn các cầu thủ người gốc Việt và chỉ sử dụng 1 trong 2 VĐV nước ngoài thi đấu trên sân.

Đây là sự kiện bóng rổ bán chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất và lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam theo cách làm mới với chủ đề “Beyond the game - Hơn cả một trận đấu” nhằm lan tỏa văn hóa lối sống bóng rổ đến với cộng đồng. Các cầu thủ không chuyên sẽ có cơ hội cọ xát với các cầu thủ chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng chuyên môn, rèn luyện thể chất ngày một tiến bộ và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai.

Đại diện ban tổ chức giải thích thêm về chủ đề của giải "Beyond the game" như sau: "Ban tổ chức mong muốn mang hơi thở, văn hóa trẻ tới với giải đấu. Những cầu thủ cấp trung học, tới đại học, cầu thủ bán chuyên có dịp so tài với các ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu. Đây cũng là cơ hội quá tốt lan tỏa, tìm ra những nhân tố mới cho nền bóng rổ nước nhà".

Ban tổ chức cũng trăn trở về chuyện chênh lệch trình độ giữa các cầu thủ nghiệp dư và chuyên nghiệp, nhưng vẫn đi "nước cờ" táo bạo để giúp những người chơi bán chuyên có cơ hội cọ xát, học hỏi và quyết tâm thay đổi trình độ bản thân. Đây cũng là sân chơi để BTC đánh giá, phân loại, tạo điều kiện để tổ chức phân cấp các giải đấu trong tương lai.

Với sự góp mặt của các CLB bóng rổ giàu thành tích và truyền thống trên địa bàn TP Hà Nội, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến các trận đấu hấp dẫn, kịch tính, quyết liệt. Sau khi giải bóng rổ Vô địch Hà Nội 2022 - Hanoi Basketball Championship 2022 được tổ chức thành công, Ban tổ chức sẽ có kế hoạch triển khai mô hình này tại các tỉnh thành khác và cao hơn là cấp độ toàn quốc theo "công thức" của HBC.

Giải đấu áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm tại mỗi bảng. Trường hợp nếu có 2 đội cùng số điểm xếp hạng giống nhau sẽ áp dụng tính chất đối đầu trực tiếp để xếp hạng. Mỗi ngày tối thiểu diễn ra 2 trận đấu, bắt đầu từ 18h tới 22h. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các trận đấu của một giải bóng rổ tại Việt Nam sẽ có các màn vũ đạo náo nhiệt, chuyên nghiệp đến từ các vũ công tên tuổi của chương trình "Street Dance Việt Nam" biểu diễn, hứa hẹn góp thêm tính hấp dẫn của từng trận đấu. HBC 2022 có 12 đội bóng tham gia tranh tài

