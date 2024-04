Fan quần vợt VN "phát sốt" vì Federer, lập nhóm đến Hội An "săn" thần tượng

Mới đây, người hâm mộ quần vợt Việt Nam đã phấn khích trước thông tin Roger Federer đang có mặt tại Việt Nam.

Federer chụp ảnh cùng fan tại Hội An

Cụ thể một số người hâm mộ đã may mắn được gặp tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ, Roger Federer cùng bà xã Mirka và 4 người con hiện đang lưu trú tại một khách sạn 5 sao ở Hội An để du lịch. Thậm chí một số fan còn may mắn được chụp ảnh cùng “Tàu tốc hành” trên sân tennis của khách sạn.

Roger Federer là một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử với lượng fan cực kỳ đông đảo khắp thế giới nhờ tài năng cùng lối sống mẫu mực. Sở hữu lối đánh đẹp mắt, hiệu quả cùng những cú trái một tay say đắm lòng người, Federer từng giành được 20 danh hiệu Grand Slam đơn nam, 310 tuần giữ vị trí số 1 trên BXH quần vợt nam thế giới cùng những thành tích khác. Federer tuyên bố giải nghệ hồi tháng 9 năm 2022.

Các fan tennis tại Việt Nam lập nhóm "săn" thần tượng

Chính vì vậy, việc Roger Federer có lần đầu tiên đến Việt Nam đã tạo nên “cơn sốt” với người hâm mộ quần vợt tại đất nước hình chữ S. Trên các diễn đàn tennis, các fan để lại nhiều bình luận, thậm chí lập hội rủ nhau đến Hội An “săn” thần tượng, hi vọng được một lần trong đời được chụp ảnh, hoặc chỉ để tận mắt nhìn thấy huyền thoại người Thụy Sĩ.

Bạn Ngiêm Bằng chia sẻ: “Được chụp ảnh chung với thần tượng thì còn gì bằng”.

Một người hâm mộ tên Trí Minh Dương phấn khích rủ bạn: “Lục tung Hội An lên để tìm thần tượng”.

Bạn Hàn Ngọc bày tỏ: “Từ Vũng Tàu qua Hội An cũng không quá xa”.

Federer du lịch tại Thái Lan hồi tháng 2 năm nay

Được biết thêm, nhiều hội nhóm tennis tại Hội An cũng đang lên kế hoạch để biết chính xác địa điểm gia đình Federer lưu trú với hi vọng 1 lần được gặp gỡ cùng thần tượng.

Việt Nam là quốc gia thứ 2 tại Đông Nam Á Roger Federer tới thăm trong năm nay. Trước đó hồi tháng 2, Roger Federer và bà xã cũng đã có chuyến du lịch tại Thái Lan và gây phấn khích với hình ảnh đội nón lá uống nước dừa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]