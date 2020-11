Đường cong "bỏng rẫy" của 5 cô gái lọt đề cử Người đẹp Thể thao HHVN 2020

Xinh đẹp, khỏe khoắn, năng động, Top 5 Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 gồm các thí sinh: Phạm Thị Ngọc Ánh, Hoàng Tú Quỳnh, Phù Bảo Nghi, Kim Trà My, Nguyễn Lê Phương Thảo.

Sau đêm thi mang tên “Vũng Tàu – Điểm đến thần tiên”, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 công bố Top 5 Người đẹp Thể thao. Phần thi phụ này được tổ chức trước đó gồm tổ hợp các hạng mục như: squat, gập bụng, plank, chạy ngắn và bơi.

Thí sinh Hoàng Tú Quỳnh (SBD 419) sinh năm 2002, đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng: 85 - 58 – 90. Tú Quỳnh từng giành giải Nhất cuộc thi Học sinh Thanh lịch trường THPT Kim Anh 2018 và giải Hoa khôi Áo dài Việt Nam cuộc thi Miss Photogenic Việt Nam 2019.

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng Tú Quỳnh ghi điểm nhờ gương mặt ăn ảnh, thần thái cuốn hút và vóc dáng cân đối. Tú Quỳnh chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi may mắn vượt qua nhiều thí sinh khác và được đi tiếp vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Với đề cử Top 5 Người đẹp Thể thao được xem là động lực để nữ sinh 18 tuổi nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới. “Hành trình sắp tới sẽ cho em những trải nghiệm thú vị và mới mẻ. Em tin rằng, mình sẽ học hỏi được nhiều kỹ năng từ Ban giám khảo và các thí sinh khác để bứt phá trong cuộc thi”- Tú Quỳnh cho hay.

Thí sinh Nguyễn Lê Phương Thảo (SBD 116), sinh năm 2002, đến từ Vĩnh Long. Phương Thảo là một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất đi tiếp vào chung kết Hoa Hậu Việt Nam 2020. Phương Thảo vừa tốt nghiệp THPT và đậu Đại học Giao thông Vận tải Tp. HCM và Trường Trung cấp Du lịch Sài Gòn. Cô gái đến từ Vĩnh Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo. Trước đó, trong đêm bán kết toàn quốc, Phương Thảo được đánh giá cao trong phần thi trang phục dạ hội và tỏa sáng trong Top 35 vào Chung kết.

Phương Thảo thổ lộ, cô bất ngờ khi được gọi tên vào Top 5 Người đẹp Thể thao. “Đó là dấu mốc ghi lại thành quả đầu tiên cho những nỗ lực của em trong suốt hành trình đã qua. Em tự nhủ sẽ cố gắng hơn để trình diễn thật tốt trong đêm Chung kết và nỗ lực để không phụ sự kì vọng của mọi người”- Phương Thảo nói.

Thí sinh Phạm Thị Ngọc Ánh (SBD 322) sinh năm 1999, đến từ Hà Nội. Cô đang là sinh viên Đại Học Công Đoàn chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp. Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1m70 và số đo ba vòng: 77-59-91. Ngọc Ánh cho biết cô đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam với mong muốn được thể hiện và hoàn thiện bản thân, giao lưu học hỏi và có thể truyền tải những thông điệp ý nghĩa của cuộc thi tới tất cả mọi người.

Vượt qua hai vòng Sơ khảo và Bán kết toàn quốc để ghi tên vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Ngọc Ánh cho biết, cô sẽ nỗ lực để đi xa nhất có thể. “Mỗi một phần thi, mỗi một trải nghiệm tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều đáng quý và cho em sự trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù kết quả trong đêm Chung kết có như thế nào, đây cũng là dấu ấn thanh xuân tươi đẹp không thể quên với em” - Ngọc Ánh thổ lộ.

Phù Bảo Nghi (SBD 069), sinh năm 2001, đến từ Tp.HCM. Bảo Nghi sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng: 82- 62- 95. Sau khi hoàn thành cấp 3, cô đã trúng tuyển 3 ngôi trường uy tín tại Mỹ bao gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston. Phù Bảo Nghi cũng sở hữu trình độ ngoại ngữ ấn tượng: TOEFL iBT 107 và IELTS 8.0.

Bảo Nghi từng có nhiều kinh nghiệm tham gia các giải bơi của trường đạt thành tích cao. Năm 12 tuổi, cô xuất sắc giành được huy chương vàng môn bơi ếch 50m tại Fobisia – giải thi đấu cấp độ khu vực dành cho học sinh thuộc Hiệp hội các trường quốc tế Anh tại châu Á. Đây cũng là thành tích cao nhất Nghi đạt được. Chỉ mới 19 tuổi, cô nàng sở hữu tới 10 huy chương bơi, trong đó gồm 4 huy chương vàng. Từ kiểu bơi ếch, bướm hay sải, Bảo Nghi đều từng đạt giải thưởng.

Thí sinh Kim Trà My (SBD 012) sinh năm 2000, đến từ Hà Nội và hiện đang là sinh viên. Trà My sở hữu chiều cao 1m68 và số đo ba vòng: 85-60-88. Trà My từng lọt top 20 Miss Word Vietnam 2019.

Trước đó, Trà My đã có chiến thắng nghẹt thở khi được “cứu” nhờ bình chọn của khán giả trong đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020. "Lúc đó em cảm thấy như nghẹt thở, thực sự vỡ oà trong hạnh phúc vì tình cảm mà mọi người dành cho mình. Chắc chắn là em rất trân trọng cơ hội thứ hai này và sẽ thật cố gắng trong các hoạt động ở vòng chung kết sắp tới để không phụ sự yêu thương của mọi người" - Trà My nói.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/hoa-hau/duong-cong-bong-ray-cua-5-co-gai-lot-de-cu-nguoi-dep-the-thao-hhvn-2020-1749683.tpo?fbclid=IwAR3gunvV_fzHNFpYZrajW7hQdr8zM4VNUOGuQQT8BIBMUHB_d-Jgqhye7R0