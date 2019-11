Đua xe MotoGP, Valencia GP: Marquez chạm mốc 400 điểm

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 00:02 AM (GMT+7)

(Tin đua xe MotoGP) Một chặng đua của những lời chia tay đầy cảm xúc đã diễn ra tại Valencia nhưng cuộc đua chính vào ngày Chủ nhật vừa qua cũng không kém phần hấp dẫn.

MotoE

Hai cuộc đua cuối cùng của mùa giải đầu tiên đã diễn ra trong 2 ngày tại Valencia, và cũng như tại San Marino trước đó, người chiến thắng cả 2 cuộc đua đều là cùng 1 người. Eric Granado (Brazil) chỉ có được thành tích tốt nhất là hạng 6 trong cuộc đua thứ 4 nhưng đã có 1 cuối tuần đáng nhớ trên đất TBN khi xuất sắc về nhất hai lần liên tiếp trước sự tấn công của những ứng viên cho chức vô địch.

Bradley Smith là người cán đích thứ 2 ở cả 2 cuộc đua nhưng điều đó là không đủ để anh ngăn cản Matteo Ferrari đăng quang danh hiệu MotoE đầu tiên trong lịch sử dù tay lái người Ý chỉ có thành tích thứ 3 và thứ 5 ở 2 cuộc đua. Ferrari đã kết thúc mùa giải với 99 điểm sau 6 cuộc đua đều về đích trong top 5. Bradley Smith và Eric Granado lần lượt giành vị trí thứ 2 và 3 chung cuộc.

Moto3

Tân binh 16 tuổi Garcia có chiến thắng đầu tay

Sự hỗn loạn đến từ những giây phút đầu tiên của cuộc đua khi các chiếc xe liên tục gặp nạn với nhiều lý do khác nhau. Đến vòng 3, thậm chí cờ đỏ đã được phất lên do vụ tai nạn liên hoàn ở cua 11 với 5 tay lái khác nhau liên quan.

Sau đó, trọng tài của FIM quyết định cuộc đua sẽ trở lại với 15 vòng đua và thứ hạng xuất phát như ban đầu. Một vụ tai nạn liên hoàn khác đã xảy ra khi cuộc đua bắt đầu lại lần 2, lần này tại cua 4 với 4 chiếc xe, 3 trong số đó là những tay lái dẫn đầu BXH cá nhân như Dalla Porta, John McPhee hay Tony Arbolino.

Việc những cái tên hàng đầu thể thức đều sớm rời khỏi cuộc đua, là cơ hội cho các tay lái ít tên tuổi làm được điều gì đó ở chặng đua cuối cùng của năm 2019. Và tân binh Sergio Garcia đã thể hiện quyết tâm để từ đó giành được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 16. Đây là một cái kết đẹp cho mùa giải 2019 với tay lái người TBN với 1 chiến thắng và 1 lần về nhì trong 2 chặng cuối cùng.

Andrea Migno đạt thành tích cao nhất mùa giải với vị trí thứ 2, chỉ thua Garcia đúng 0,005s ở vạch đích một cách đáng tiếc. Podium còn lại bất ngờ thuộc về tay lái mới ra mắt ở chặng đua này, Xavier Artigas, người thậm chí đã dẫn đầu trong 4 vòng đua trước khi rơi xuống hạng 3 trong 2 vòng quyết định. Trong khi đó Celestino Vietti của Sky VR46 là tay lái tân binh xuất sắc nhất năm 2019.

Moto2

Binder chia tay Moto2 với hat-trick chiến thắng chặng

Do sự gián đoạn từ thể thức Moto3, cuộc đua Moto2 đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 16 vòng đua. Sau khi Alex Marquez lên ngôi tại Sepang, cuộc chiến duy nhất còn lại là cuộc đua cho vị trí thứ 2 chung cuộc giữa Brad Binder và Thomas Luthi, lần lượt xuất phát thứ 7 và 5 ở chặng này.

Trên đà hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp, Binder tiếp tục thể hiện một phong độ cao và đã chia tay thể thức Moto2 bằng thêm 1 chiến thắng cuối cùng. Chiến thắng thứ 5 trong mùa giải đã giúp anh có được vị trí thứ 2 chung cuộc và sẵn sàng đến với thử thách tại MotoGP năm 2020.

Luthi tiếp tục có podium thứ 4 liên tiếp với vị trí thứ 2 nhưng điều đó là không đủ để anh đánh bại Binder và chấp nhận với hạng 3 chung cuộc mùa giải. Jorge Navarro giành pole nhưng chỉ cán đích thứ 3, nhưng là lần đầu trở lại podium sau 4 chặng. Nhà tân vô địch Alex Marquez là có chặng cuối cùng thất vọng khi mắc sai lầm và cán đích cuối đoàn đua ở vị trí thứ 30. Fabio Di Giannantonio là tay lái tân binh xuất sắc nhất Moto2 2019.

MotoGP

Miller ăn mừng podium thứ 5 trong năm 2019

Fabio Quartararo có được pole thứ 6 trong mùa giải đầu tiên tại MotoGP, tuy nhiên cũng giống như tại Sepang, tay lái trẻ người Pháp không được đánh giá quá cao về khả năng trong cuộc đua chính. Nhưng bất ngờ thay, lần này, Quartararo không để kịch bản thất vọng tại Sepang lặp lại.

Anh vẫn bị tụt xuống thứ 2 trước cú depart quá tốt từ Jack Miller ở vị trí xuất phát thứ 3, nhưng đã sớm lấy lại vị trí số 1 vài khúc cua sau đó. Marc Marquez xếp thứ 2 nhưng cũng không có được cú xuất phát tốt và rơi xuống hạng 5, nhưng với khả năng và kinh nghiệm của mình, anh cũng nhanh chóng trở lại vị trí thứ 2 và có cuộc chiến song mã tiếp theo cùng với đối thủ trẻ tuổi Quartararo.

Maverick Vinales, tay lái của Yamaha cần một kết quả cao tại Valencia để chắc chắn xếp thứ 3 chung cuộc. Dù vậy anh đã có một khởi đầu tồi tệ khi từ vị trí thứ 4 rơi xuống thứ 7 sau 2 vòng đầu tiên, trong khi đó Alex Rins, đối thủ chính của tay lái #12 lại vươn lên lọt vào top 5 từ vị trí thứ 8, báo hiệu những vòng đua căng thẳng phía trước.

Trở lại với top đầu, Quartararo đã tạo ra khoảng cách 0,8s so với top phía sau trong những vòng đầu tiên nhưng sớm bị rút ngắn lại khi Marquez chạy thứ 2. Lúc này, nhiều người sẽ cho rằng Marquez sẽ tiếp tục chạy đằng sau Quartararo và rồi đánh bại tay lái của Petronas SRT ở vòng cuối cùng như đã làm tại Misano hay Buriram.

Dù vậy như đã nói ở trên, race pace chặng này của tay lái người Pháp không thể so bì với nhà vô địch #93, từ đó Marquez đã tận dụng cơ hội vượt qua đối thủ ngay ở vòng 8, vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Vinales lần thứ 2 giành vị trí thứ 3 chung cuộc mùa giải

Vòng 14, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra ở cua 6, khi Johann Zarco là người trượt ra khỏi đường đua trước, rồi sau đó đến lượt tân binh mới ra mắt ở chặng này, Iker Lecuona cũng bị trượt ở vị trí tương tự. Không may chiếc xe đằng sau đã lao thẳng vào chân của Zarco, người đang đi bộ vào khu vực an toàn. May mắn thay tay lái người Pháp đã có thể đi lại bình thường sau đó dù vẫn phải tới trung tâm y tế để kiểm tra thêm.

“Nạn nhân” còn lại trong vụ tai nạn ở cua 6 là Danilo Petrucci của Ducati, đồng nghĩa với việc cơ hội giành cú ăn 3 cho Repsol Honda lớn hơn khi Marquez đang dẫn đầu trong khi tay lái Ducati còn lại Andrea Dovizioso chỉ có được hạng 4 mà không có nhiều cơ hội cải thiện bởi top 3 đã bỏ cách quá xa. Chính vì khoảng cách giữa mỗi chiếc xe khó có thể san lấp, những vòng cuối cùng đã trôi qua mà không có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Từ đó, thêm 1 lần nữa trong mùa giải 2019, Marquez là người giành chiến thắng cuộc đua. Đây là lần thứ 12 anh về nhất mùa này, là mùa giải thành công thứ 2 trong sự nghiệp của tay lái #93. Thành tích này cũng giúp nhà vô địch trở thành người đầu tiên vượt qua mốc 400 điểm trong một mùa giải với tổng 420 điểm.

Quartararo dù rất cố gắng nhưng phải chấp nhận lần thứ 5 cán đích thứ 2 mùa giải này, hy vọng chiến thắng sẽ sớm đến với tay lái #20 ngay ở mùa giải tiếp theo. Miller giành podium cuối cùng tại Valencia, lần thứ 5 anh làm được trong năm 2019 này.

Dovi chỉ cán đích thứ 4, đồng nghĩa với việc Repsol Honda chính thức lên ngôi vô địch đội đua và hoàn thành cú ăn 3 tại MotoGP. Vinales cán đích thứ 6 trong khi Rins về thứ 5, đã chính thức kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Cuối cùng, Jorge Lorenzo đã kết thúc sự nghiệp của mình với kết quả hạng 13 tại Valencia và đã có vòng chạy cuối cùng đầy cảm xúc trước hàng vạn khán giả nhà cùng sự chúc mừng từ những người đồng nghiệp trong pit-lane.

Mùa giải 2019 đã khép lại thành công với chức vô địch thứ 8 cho Marc Marquez. MotoGP năm 2020 sẽ trở lại vào tháng 3 năm sau hứa hẹn những cuộc đua hấp dẫn phía trước.

Kết quả chi tiết Valencia GP 2019:

BXH cá nhân chung cuộc:

